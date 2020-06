Covid-19 Fed: tassi fermi fino a tutto 2022, Pil 2020 - 6,5% La Banca Centrale americana si è impegnata ad usare tutti gli strumenti a sua disposizione per tutto il tempo che sarà necessario

di Tiziana Di Giovannandrea La Federal Reserve, la Banca Centrale americana, ha deciso di mantenere i tassi invariati fino a tutto il 2022 per contenere lo shock economico provocato dalla pandemia da Coronavirus ed aiutare la ripresa.La Fed ha assicurato il suo pieno sostegno all'economia Usa e ha dichiarato che l'Istituto centrale resta impegnato "ad usare tutti gli strumenti a sua disposizione per tutto il tempo che sarà necessario".Il Direttivo ha votato all'unanimità la decisione di lasciare invariati i tassi sui Fed Funds tra lo 0 e lo 0,25%. A termine della riunione,presidente della Fed, ha evidenziato - come già fatto in precedenza dal momento dello scoppio della pandemia a livello globale - la sua preoccupazione per la situazione economica: "C'è grande incertezza sul futuro" asserendo anche che il crollo del Pil nel II trimestre sarà il "peggiore di sempre". Tuttavia alcuni dati mostrano che l'economia americana si sta stabilizzando e numeri più aggiornati sul mercato del lavoro sono stati "positivi in modo inatteso".Comunque le nuove stime della Federal Reserve restano negative. Ildegli Stati Uniti Usa scenderà del 6,5% nel 2020 per poi rimbalzare del 5% nel 2021 e del 3,5% nel 2022. A dicembre, prima dell'epidemia di Covid-19, si prevedeva che l'economia che l'economia americana sarebbe cresciuta del 2%.Anche il mercato del lavoro risentirà in maniera molto forte della situazione negativa causata dal Coronavirus. Ilsalirà al 9,3% nel 2020, per poi scendere al 6,5% nel 2021 e ancora al 5,5% nel 2022.L'è prevista allo 0,8% quest'anno, all'1,6% nel 2021 e all'1,7% nel 2022. Powell ha sottolineato che l'attuale crisi presenta, nonostante la drammaticità della situazione "molte differenze" rispetto alla Grande Depressione e non è escluso un pieno recupero dell'attività economica quando il Covid-19 verrà sconfitto. Anche grazie alla "rapida e potente" risposta del governo. Il presidente della Fed osserva che "non ci sono manuali da seguire". C'è grande incertezza sul futuro: il quadro "è in via definizione" e i prossimi mesi "saranno cruciali per capire" le conseguenze della pandemia.Il Coronavirus, osserva la Fed, "sta causando tremende difficoltà umane ed economiche in tutti gli Stati Uniti e nel mondo. Il virus e le misure prese per proteggere la salute pubblica hanno provocato un forte declino dell'attività economica e un'impennata di perdite di posti di lavoro". E non c'è dubbio che "la crisi sanitaria in corso peserà fortemente sull'attività economica, l'occupazione e l'inflazione nel breve termine e pone considerevoli rischi alle prospettive economiche nel medio periodo".