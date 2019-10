In merito alla salita dell'Iva Federalberghi: "Se aumentano tasse sul lusso, basta hotel a 5 stelle" A dirlo è il presidente dell'organizzazione, Bernabò Bocca

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia, ha parlato dell'eventuale aumento dell'Iva e delle tasse sul turismo e sul lusso: "Ci auguriamo davvero che non accada, ma se l'Iva fosse rimodulata e salisse al 22% per gli hotel di alta fascia, abbiamo già pronta una contromossa".Un declassamento di tutti gli alberghi a 5 stelle per risparmiare quel famoso 10% di cui si parla: "L'Italia si troverà a non avere più alberghi a 5 stelle", dice Bocca dal TTG Travel Experience di Rimini, commentando le indiscrezioni su un possibile intervento in manovra.