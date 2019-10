Federculture: in 2008-2018 persi 700 milioni di risorse pubbliche Italiani e cultura, più visite ai musei, calano teatro e libri È stato presentato il quindicesimo rapporto annuale di Federculture, con il ministro per i Beni culturali Franceschini

Qual è lo stato di salute del settore della cultura in Italia? A questa domanda risponde il Rapporto Annualeche nella quindicesima edizione - presentata questa mattina nella Sala Spadolini del MiBACT alla presenza del Ministro-, oltre al consueto quadro di aggiornamento e analisi sui temi e sulle tendenze dell'ultimo anno, approfondisce in un focus statistico l'andamento dei principali indicatori negli, 2008-2018, quelli che hanno visto l'inizio e l'acuirsi della crisi economica internazionale dalla quale il nostro Paese è uscito solo negli anni più recenti.Ma quanto ha inciso la crisi economica sulla cultura, sui consumi delle famiglie in questo ambito e su chi produce e investe nella cultura? E il settore culturale che ha subìto particolarmente i colpi della crisi, né è uscito e ha realmente invertito la tendenza verso una crescita più stabile e duratura?I dati raccolti nel Rapporto e aggregati in- 2008, anno di avvio della grave crisi economica internazionale, 2013 (nuova crisi economica italiana) e 2018 - rivelano un settore che ha saputo recuperare molto del terreno perso ma che non in tutti gli ambiti ha superato problemi strutturali, accentuati dalla crisi. Sono tre i gruppi di indicatori analizzati: la spesa pubblica statale e locale; i consumi e la partecipazione culturale e il turismo.La, Comuni, Province e Regioni nel 2008 era di circa 6 miliardi e 550 milioni di euro, diventati 5 miliardi e 849 milioni nel 2017 (anno di confronto per disponibilità di dati). Non solo non è stata recuperata interamente la quota di spesa del 2008 (mancano ancora circa 700 milioni di euro) ma è anche cambiata profondamente: lo Stato è passato da 2.116 milioni a 2.428 milioni (dopo essere sceso sotto i due miliardi), i Comuni sono passati da 2.462 milioni a 1.896 milioni (in costante diminuzione), le Province sono pressoché sparite da 295 a 52 milioni, le Regioni, che pure hanno avuto un picco negativo nel 2013, stanno recuperando a fatica la quota 2008. A livello di risorse pubbliche bisogna, dunque, fare ancora molto per far recuperare posizioni all'Italia, anche nel confronto europeo (siamo quartultimi in Europa (0,8%) in rapporto al Pil e terzultimi (1,7%) in rapporto alla spesa pubblica totale).Sul fronte dei, messi a confronto con l'andamento del Pil e la spesa generale delle famiglie, i dati evidenziano che la spesa delle famiglie in ambito culturale ha inizialmente sofferto di più la crisi economica generale: dal 2008 al 2013 è scesa del 4,6% mentre i consumi complessivi si mantenevano su un +1% e il Pil diminuiva, negli stessi anni, dell'1,6%. Dal 2013 però la spesa in cultura delle famiglie è cresciuta maggiormente +13,4% a fronte di un incremento della spesa totale pari all'8,8% e del Pil del 9,9%. Ma questa crescita è diseguale, non solo fra aree del Paese come è facile immaginare, ma anche fra i settori della produzione culturale.E' il quadro che evidenziano i dati sulla partecipazione culturale degli italiani, che nei primi cinque anni dalla crisi (2008/2013) ha visto una contrazione in tutti gli ambiti: teatro -8,9%, cinema -4,4%, musei -7,5%, concerti -8,8%. Nei cinque anni successivi l'andamento dei settori si differenzia: gli italiani che frequentano i musei sono cresciuti del 23% (3,4 milioni in più) e quelli che visitano i siti archeologici del 33% (3,9 milioni in più), mentre quelli che vanno a teatro o al cinema sono aumentati del 4% circa.Il decennio (2008/2018) si chiude, quindi, con saldi molto diversi: ilnon ha recuperato del tutto e anzi ha perso quasi 600mila fruitori (-4,8%); ilè in sostanziale equilibrio con circa 28 milioni di fruitori, -0,4% nei dieci anni, vanno bene idi musica "leggera" con +2,8%. Ma il vero exploit è quello deiche nel decennio vedono crescere i propri fruitori del 14% e i siti archeologici e i monumenti dove si sono recati il 31% degli italiani in più (dati peraltro confermati anche nelle regioni del Sud del Paese).I dati sulla fruizione museale sono rafforzati anche da quelli sui visitatori dei musei statali che passano in dieci anni da 33 a 55 milioni, +67%, crescendo soprattutto però dal 2013 al 2018 con una performance da 38 a 55 milioni di visitatori, +44%. Gli ottimi risultati dei musei statali appaiono trainati dai musei dotati di autonomia speciale che solo nell'ultimo anno, 2018/2017, vedono aumentare i propri visitatori di quasi il 15%, con picchi molto più alti in alcune regioni come la Campania (+36%) e la Toscana (+46%).Dati che, pur considerando che fanno parte della categoria dei musei autonomi i maggiori attrattori culturali del Paese, confermano una correlazione diretta tra maggiore autonomia gestionale degli istituti museali e una più spiccata propensione al pubblico e al suo coinvolgimento, a vantaggio della valorizzazione e della fruizione complessiva dei beni.Di segno diversoche rivela dati drammatici: dal 2008 al 2018 abbiamo una diminuzione di coloro che leggono un libro all'anno del 5,5% (1,3 milioni di lettori in meno su un già esiguo numero di italiani che leggono, circa 23 milioni nel 2018); coloro che leggono da uno a tre libri l'anno diminuiscono del 7,9% (-18,9% al Sud), crescono invece del 2,8% i lettori forti (con +8,4% al Nord Ovest e -15,6% nelle Isole).vedono dal 2008 al 2018 una crescita del turismo internazionale (+52,2% mondo, +46,1% Europa) mentre l'Italia cresce di meno (+34% nel decennio, di cui +23,3% dal 2013 al 2018). La composizione di questa crescita deve far riflettere: si registra un aumento di arrivi internazionali del 51,2%, mentre gli arrivi nazionali crescono del 20,8%, con una debolezza quindi nel mercato interno.