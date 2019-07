Tennis Federer contro Nadal a Wimbledon, la super sfida in numeri Domani sul Centrale il match numero 40 tra i due fuoriclasse

Federer & Nadal tornano in campo a Wimbledon. Ecco qualche numero della super sfida:1 - E' la prima semifinale di Wimbledon fra i due. Nadal è anche il 1 a qualificarsi già per le Atp Finale di fine anno a Londra.2 - E' il secondo scontro consecutivo Slam, dopo la semifinale di Parigi di giugno. Sono passati anche due anni dall'ultimo successo di Roger a Wimbledon, nel 2017 (quando non perse un set, come solo Budge, Trabert, McKinley e Borg).3 - Le finali - peraltro consecutive fra i due - a Wimbledon, Federer è 2-1: nel 2006, ha vinto 6-0 7-6 6-7 6-3, nel 2007, si è imposto per 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2, nel 2008 si è arreso per 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7. Tre sono anche le finali perse a Wimbledon da Federer, come anche da Nadal. E 3-3 è il bilancio in cinque set, 3-2 per Federer negli Slam, 1-1 a Wimbledon.4 - I titoli di Nadal sull'erba: oltre ai due Wimbledon, ha vinto il Queen's 2008 e Stoccarda 2015.8 - I trionfi in singolare di Federer a Wimbledon: record maschile. William Renshaw e Pete Sampras sono a 7. Fra le donne, Martina Navratilova ha il record di 9.9 - Gli anni di distanza dall'ultimo trionfo a Wimbledon di Rafa, nel 2010.10 - I successi di Rafa negli scontri diretti Slam, contro i 3 di Roger: 6-0 sulla terra, 4-3 sule altre superfici.11 - Gli anni che sono trascorsi dall'ultimo "Fedal" sull'erba di Wimbledon.12 - Gli anni trascorsi dall'ultima volta dei primi 3 del mondo nelle semifinali di Wimbledon.13 - Le semifinali-record di Federer a Wimbledon (in 21 partecipazioni). Connors a 11.14 - Le partecipazioni di Nadal a Wimbledon.18 - Gli Slam vinti da Nadal. L'ultimo, il Roland Garros n. 12, il 9 giugno. Oltre ai 12 Roland Garros, ha 3 Us Open, 2 Wimbledon e un Australian Open.19 - I titoli-record di Federer nei tornei sull'erba (oltre agli 8 Wimbledon e ai 10 Halle, anche Stoccarda 2018).20 - Gli Slam vinti da Federer, record maschile. L'ultimo, agli Australian Open del gennaio 2018. Oltre agli 8 Wimbledon, vanta 6 Australian Open, 5 Us Open e un Roland Garros.33 - Gli anni di Rafa Nadal, che è nato il 3 giugno 1986 a Manacor (Spa).37 - Gli anni di Roger Federer, che è nato l'8 agosto 1981 a Basilea (Svi).39 - I testa a testa: 24 successi a 15 per Rafa. Il primo a marzo 2004 a Miami e vinse Rafa.31 - Gli atleti di diversa nazionalità che Federer ha incontrato nelle 21 partecipazioni a Wimbledon.32 - Le semifinali Slam di Nadal, 3 era Open: ha superato Jimmy Connors, a 31.45 - Le semifinali Slam di Federer, record, davanti alle 36 di Djokovic e alle 32 di Nadal.53 - Le partite vinte a Wimbledon da Nadal (11 sconfitte). E anche gli Slam vinti dal trio Federer-Nadal-Djokovic, 53 degli ultimi 64, da Wimbledon 2003.57 - Gli Slam disputati da Nadal.70 - Gli anni combinati di Roger e Rafa siglano la semifinale più anziana di Wimbledon era Open, dopo il 39 formato dall'età dagli australiani Ken Rosewall (39) e John Newcombe (30) agli Us Open 1974.71 - Le partite vinte sull'erba da Nadal (19 le sconfitte).74 - I minuti-record di 4° turno a Wimbledon con cui Federer ha battuto Matteo Berrettini, sono da primato anche i 17 minuti del primo set .77 - Gli Slam disputati da Federer.82 - I titoli Atp vinti da Nadal.89 - Gli ace complessivi quest'anno a Winbledon: Nadal 47, Federer 42.100 - Le vittorie Slam di Federer (12 le sconfitte): battendo Nishikori mercoledì ha fissato il record assoluto sia di Wimbledon che dei Majors. La prima, nel 2001, contro Christophe Rochus (Bel), per 6-2 6-3 6-2. L'esordio nel 1999 quando perse in 5 set contro Jiri Novak.102 - I titoli Atp vinti da Federer (l'ultimo ad Halle a fine giugno).149 - I vincenti complessivi di Federer (89) e Nadal (60) nella indimenticabile finale di 4 ore 48 minuti di Wimbledon 2008, la più lunga della storia. Che si conclusealle 21.16.185 - I centimetri di altezza sia di Roger che di Rafa, e uguale anche il peso: 85 chili.186 - Le vittorie di Federer sull'erba (26 sconfitte).