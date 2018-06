L'inchiesta Fermato l'uomo indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il migrante maliano ucciso in Calabria Antonio Pontoniero, 43 anni, è stato fermato ancora prima dell'esito dei risultati dello stub dai carabinieri della Compagnia di Tropea

E’ stato arrestato questa mattina il 43enne di San Calogero accusato di aver ucciso #SoumaylaSacko @RaiNews pic.twitter.com/0H7Y5vI2Iq — Isabella Romano (@IsabiRomano) 7 giugno 2018

E' stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 39enne del Mali ucciso sabato sera nel paese vibonese mentre, con due connazionali, stava prendendo delle lamiere da una vecchia fornace abbandonata. Il fermo è stato disposto dalla Procura ancora prima dell'esito dei risultati dello stub ed è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Tropea.Pontoriero gia' raggiunto da un avviso di garanzia il 5 giugno con contestuale avviso di accertamenti tecnici irripetibili, è stato portato nel carcere di Vibo Valentia. Sacko Soumiala, attivo nel sindacato di base ed in Italia con regolare permesso di soggiorno, e' stato raggiunto da un colpo di fucile alla testa e si era portato nell'area dell'ex fornace di San Calogero - una ex fabbrica di mattoni dismessa e sequestrata - per prelevare delle vecchie lamiere da portare nella tendopoli di San Ferdinando.