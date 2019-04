Il caso Studente ebreo aggredito in una scuola media di Ferrara: "Da grandi faremo riaprire Auschwitz" Il ragazzo è stato preso per il collo e minacciato con agghiaccianti riferimenti alla Shoà. "Questa aggressione è una preoccupante cartina di tornasole del clima di latente antisemitismo che aleggia anche nelle scuole. Un abisso verso cui ci stiamo calando tutti", ha detto il rappresentante di classe

"Quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni, ebrei di...". Poche parole, ma inquietanti, quelle che un alunno di religione ebraica si è sentito gridare mentre veniva preso per il collo da un gruppo di compagni, negli spogliatoi della palestra di un istituto secondario di primo grado a Ferrara. È questa la denuncia che la madre del ragazzo ha affidato al rappresentante di classe, come ha riferito Il Resto del Carlino."E' inaccettabile che accadano simili episodi. Non si può far passare sotto silenzio questo chiaro segnale di antisemitismo strisciante" ha detto la portavoce al quotidiano locale, dopo aver avvertito Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Andrea Pesaro, guida della comunità ebraica ferrarese, e Luciano Meir Caro, rabbino capo della comunità ebraica estense."Questa aggressione - ha proseguito - è una preoccupante cartina di tornasole del clima di latente antisemitismo che aleggia anche nelle scuole. Un abisso verso cui ci stiamo calando tutti"."So che la questione era già stata affrontata all'interno della classe tra docenti e studenti - ha detto la dirigente scolastica al Resto del Carlino -. Peraltro, il ragazzino responsabile dell'aggressione, una volta scoperto, si è scusato e ha promesso che non farà mai più cose simili. Comunque ho in programma di convocare un consiglio di classe straordinario per capire meglio, anche con i professori, quello che è accaduto"."Evidentemente l'antisemitismo è un'onda che si sta alzando, una marea che trova molti aspetti dove operare ma non credo che questo sia uno dei piu' significativi. La scuola stessa e' rimasta molto sorpresa perche' i genitori del ragazzino hanno educato il figlio con valori legati all'antifascismo". La stessa madre dello studente autore dell'aggressione verbale "e' rimasta molto colpita da quella frase e si e' dissociata": questo il commento del presidente della comunita' ebraica di Ferrara, Andrea Pesaro, interpellato dall'AGI sulla notizia della frase choc antisemita"Piu' che l'atto in sé di bullismo che è abbastanza comune - ha sottolineato Pesaro - ci preoccupa capire il retroscena di parole di questo genere. Purtroppo queste sono parole che vengono utilizzate, senza capirne il reale contenuto, magari dopo averle lette sul web o sui social network. I termini legati al ricordo della Shoah - ha osservato il presidente della comunita' ebraica ferrarese - continuano ad essere utilizzati in contesti diversi con una valenza dispregiativa al di la' della loro reale comprensione".