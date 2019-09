Il monegasco scatenato anche a Sochi F.1: strepitoso Leclerc, quarta pole position di fila Il ferrarista parte davanti pure in Russia. In prima fila con lui c'è Hamilton, l'altra rossa di Vettel terzo tempo

Condividi

Ancora una volta strepitoso Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari centra a Sochi la quarta pole consecutiva (sesta totale in carriera) chiudendo il tracciato in 1’31”628. Accanto a lui parte in prima fila la Mercedes di Lewis Hamilton: l’inglese, leader iridato, si inserisce fra le due ‘rosse’ con 1’32”030. Terzo tempo, infatti per Sebastian Vettel, crono 1’32”053. Quarto tempo per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, ma arretra in nona posizione per i cinque posti di penalizzazione per il cambio motore. In seconda fila si accomoda l’altra Mercedes di Bottas, quinto tempo con 1’32”632, a oltre 1” da Leclerc. Completano i dieci, nell’ordine, Sainz, Hulkenberg, Norris, Grosjean e Ricciardo.Nella Q2, sono eliminati Gasly (è 11°, ma parte 16° per il cambio motore, penalizzato di 5 posizioni), Perez, Giovinazzi con l’Alfa Romeo, Magnussen e Stroll. In precedenza, Raikkonen con l’altra Alfa Romeo, eliminato nella Q1 insieme a Russell, Kubica, Albon e Kvyat (questi ultimi due erano comunque penalizzati per il cambio motore Honda). Il russo non ha neanche girato dovendo partire in fondo per la sostituzione dell’intera power unit.