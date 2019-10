Cinema Festa di Roma: "Il ladro di giorni", premio Solinas 2007, è ora un film Diretto da Guido Lombardi, scrittore, sceneggiatore e regista, sarà nella Selezione ufficiale della rassegna: vede protagonisti Riccardo Scamarcio e il giovanissimo Augusto Zazzaro, ed è prodotto da Indigo film, Bronx film e Rai Cinema

Un progetto nato dieci anni, concepito come nucleo centrale di una sceneggiatura di film, diventato poi un romanzo e infine tramutato in pellicola. "Il ladro di giorni" di Guido Lombardi, scrittore, sceneggiatore e regista, sarà nella Selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma e vede protagonisti Riccardo Scamarcio e il giovanissimo Augusto Zazzaro, prodotto da Indigo film, Bronx film e Rai Cinema.Si tratta, soprattutto, di una storia crossover firmata da Lombardi, al suo primo romanzo non a quattro mani (dopo "Non mi avrete mai", scritto con Gaetano Di Vaio, e "Teste matte", con Salvatore Striano), edito da Feltrinelli e nelle librerie da aprile scorso. Il soggetto nel 2007 aveva vinto il Premio Solinas e ora è un lungometraggio in programma alla Festa capitolina. "E' stato Nicola Giuliano a spingermi ad ampliare quella trentina di pagine che avevo fatto leggere in giro nella speranza di ricavarne un film", racconta Lombardi, 44 anni, che a Roma ha già portato in concorso "Take five" nel 2013."Con Marco Gianfreda e Luca De Benedittis l'operazione di riscrittura del soggetto in film è diventata una sorta di vaso comunicante con quella mia del romanzo - rivela - e la sceneggiatura si è sviluppata in parallelo a quella del libro. Il punto di vista di un ragazzo di 11 anni è stato il punto di incontro, è rimasto l'elemento inalterato del progetto iniziale". Il libro - così come il film - racconta di un viaggio lungo l'Italia di pochi giorni che riesce a recuperare un rapporto tra padre e figlio interrotto dalla carcerazione dell'uomo, dalla morte della donna che lo aveva sposato e generato suo figlio, e dall'adozione di questi da parte degli zii materni.Il mondo delle regole del bambino (la scuola, i compiti, i viaggi, il mangiare seduto a tavola, etc..) si interrompe e si confronta con quello 'anarchico' dell'uomo, orfano, diventato rapinatore, legatosi alla criminalità organizzata, per non tradire la quale ha trascorso un lungo periodo in prigione. Una contrapposizione per la quale Lombardi sceglie anche il registro del dialetto, che nella prima parte del libro irrompe solo in un ricordo lontano del bambino di una visita alla madre del 'Vecchio', il boss, quando il padre viene preso dalla polizia, e che poi torna nei dialoghi della seconda parte, quando il padre arriva in Puglia col bambino per compiere una misteriosa missione."Il dialetto l'ho usato soprattutto quando il padre si racconta al figlio nel bivacco nel bosco - sottolinea lo scrittore e regista - e poi nei dialoghi tra lui e i suoi complici Vito e Totò. Una particolarità che ho mantenuto nel film. Il dialetto è come un simbolo di un ritorno alle origini, per Salvo la lingua che ha ascoltato da piccolo".E nel libro così come nel film, c'è l'ansia del piccolo Salvo "di voler piacere al padre, di essere amato, che lo porta anche ad accettare, nonostante la rigida educazione degli zii, le illegalità commesse dal padre, che alla fine vedrà anche lui come azioni non punibili. Un confronto tra mondi e modelli totalmente opposti che lo farà crescere". La cifra del libro, nelle descrizioni e nei dialoghi, proprio attraverso la scelta di raccontare ciò che accade come lo narrerebbe un 11enne, è lieve, tanto da non rendere cupa nemmeno la presenza sullo sfondo della criminalità organizzata. Non c'è 'Gomorra', dunque, nemmeno quando al centro della trama c'è il 'Vecchio'. "Volevo sfuggire a quel tipo di immagini e il tentativo c'è anche nel film - dice Lombardi - anche perché l'ambientazione del soggetto è negli anni '80, e quelle erano altre mafie, anche più sanguinarie e temibili. Ma anche per questo ho scelto l'ambientazione della Puglia rurale". E, aggiunge, "c'è quasi un tono nostalgico di un'epoca antica, anche se nel film cerco di essere più 'moderno'"."Il ladro di giorni" è il terzo lungometraggio di finzione di Lombardi, dopo "Là-bas - Educazione criminale", premiato come Migliore opera prima alla Mostra di Venezia nel 2011 e "Take five" (2013). Tre anni fa ha firmato "Nina e Yoyo", in "Vieni a vivere a Napoli", film a episodi diretto con Francesco Prisco ed Edoardo De Angelis.