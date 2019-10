A Napoli la festa per i 10 anni del M5S Di Maio gela Zingaretti: "Per ora nessun patto con il Pd" "Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali" con il Pd afferma il capo politico dei cinquestelle

Il M5s festeggia a Napoli alla Mostra d'Oltremare i suoi primi dieci anni di vita con Italia 5 Stelle. "Sembra l'altro giorno che iniziavano i primi meet up", dice Davide Casaleggio aprendo la due giorni. Poi aggiunge di sperare che l'attuale alleanza di governo sia più stabile della precedente, ma l'obiettivo del M5s è portare a termine gli obiettivi preposti. Il capo politico del Movimento Di Maio promette "diverse novità", e spiega che il M5S si darà un'organizzazione, un modello in cui 80-90 persone lo gestiranno in tutta Italia. Poi annuncia per stasera la partecipazione del premier Conte."Abbiamo una delle migliori intelligence al mondo. Stiamo assistendo a qualcosa di surreale, Conte chiede di riferire al Copasir e il Copasir ancora non ha stabilito la data perché riferisca. Conte è una persona trasparente, che ha sempre agito negli interessi della nazione. Avrà modo di investire tutta una serie di illazioni sulla vicenda ma ci tengo a dare la mia fiducia sull'intelligence" dice Di Maio, ospite de L'Intervista su Skytg24, in merito al caso Russiagate. Inoltre, sulla prescrizione il ministro degli esteri annuncia che non ci sarà alcun dietrofront. "La nuova prescrizione entra in vigore dal 1 gennaio, è già legge. Non c'è nulla da discutere, e i voti del M5S per fermare il meccanismo nuovo di prescrizione non ci sono. Sarebbe una visione berlusconiana della giustizia e devo dire che, dalle parole di Zingaretti di ieri, non mi sembra che lui la pensi così. Non ci è mai stato chiesto di trattare sulla prescrizione, ci è stato chiesto di trattare sulla riforma della giustizia"."Non si può perdere altro tempo per le manette ai grandi evasori: se vogliamo fare la lotta agli evasori è inutile accanirsi sul commerciante o sul professionista ma sui grandi evasori. Io non ho notizie di uno stralcio di questa norma. Abbiamo tre occasioni, la legge di bilancio, il dl fisco, e la riforma della giustizia: se vogliamo fare una legge di bilancio che contrasta gli evasori bisogna approvare una norma che prevede il carcere per i grandi evasori" rincalza Di Maio che annuncia: " AItalia 5 Stelle porterò il libretto giallo del Movimento, con le cose fatte e le cose da fare".Infine, sulle Regionali Di Maio annuncia che non c'è alcun patto con il Pd: "Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali. A me più che i patti interessano i fatti. In Umbria se vince Bianconi nessun assessore sarà di un partito". Di Maio replica così alla proposta del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, di estendere l'alleanza nazionale, che ha già dato vita a un accordo per le elezioni regionali in Umbria, in una patto nazionale complessivo per le altre scadenze elettorali in vista nel 2020.