Scudetto Juve Alla festa con bara di Insigne, la rabbia del Napoli Il calciatore bianconero Douglas Costa ha ripreso sui social il video di un gruppo di tifosi bianconeri con la bara dell’attaccante napoletano, il club campano: “Indignati”

Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus oggi. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. E’ inaccettabile #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HDvTHJWNDF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 19 maggio 2018

Polemica sulla festa scudetto della Juventus e Napoli all’attacco, dopo che l’attaccante bianconero Douglas Costa ha postato sui suoi canali social il video live di un gruppo di tifosi che hanno esposto per le vie di Torino una bara azzurra, con il nome di Insigne e il simbolo della squadra partenopea."Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus – scrive sul suo profilo Twitter la Ssc Napoli - gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. È inaccettabile", riporta il messaggio del club campano, accompagnato a un fotogramma preso dal profilo social del calciatore brasiliano che mostra la bara azzurra.