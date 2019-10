Edizione numero 14 Alla Festa del Cinema di Roma il Pavarotti di Ron Howard. E The Aeronauts di Tom Harper Emergono la grandezza, il carisma, la grande umanità e onestà di un personaggio unico. Non il classico film con repertorio già visto, ma uno scrigno di tesori da un'altra epoca

Dopo La teoria del tutto, si riunisce la coppia Eddie Redmayne - Felicity Jones, con un accento più forte stavolta sul personaggio femminile, Amelia Wren, che nel 1862 partì per un viaggio incredibile in mongolfiera con il meterologo James Glaisher: il risultato è The Aeronauts, di Tom Harper, qui in Selezione ufficiale, che dà il brivido delle peripezie in alta quota e la certezza di una solida pellicola commerciale per il grande pubblico.Ron Howard presenta il suo documentario su Pavarotti, dopo quello sui Beatles, fatto con filmati inediti e rare interviste messe a disposizione dalla famiglia. Emergono la grandezza, il carisma, la grande umanità e onestà di un personaggio unico. Non il classico film con repertorio già visto, ma uno scrigno di tesori da un'altra epoca.L'incontro pomeridiano con il pubblico, il secondo incontro ravvicinato è con Ed Norton, che ieri aveva aperto la festa, parlando in conferenza di Trump e dello spessore politico dato al suo neo noir Motherless Brooklyn, e che oggi racconterà i suoi film preferiti e i suoi modelli anche nel cinema italiano.