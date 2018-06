Le prime anticipazioni Festa del Cinema di Roma, da Scorsese a Tornatore La prossima edizione si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018 all'Auditorium Parco della Musica

Il direttore artistico Antonio Monda, d'intesa con Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma, ha annunciato oggi alcune anticipazioni relative alla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018 all'Auditorium Parco della Musica, coinvolgendo, come ogni anno, numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale.Non solo Martin Scorsese, il quale riceverà anche il Premio alla Carriera. Agli Incontri Ravvicinati con il pubblico, ci saranno Sigourney Weaver, Giuseppe Tornatore e Pierre Bismuth e Paolo Virzì, per l'evento speciale "Notti magiche". Ampio spazio sarà dedicato, come negli scorsi anni, agli Incontri Ravvicinati con personalità del mondo dell'arte e della cultura. Fra i primi nomi annunciati anche quelli di Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari (fotografia) e Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria (montaggio).Le retrospettive, quest'anno, saranno dedicate a due grandi esponenti del miglior cinema europeo: Peter Sellers e Maurice Pialat. Alcune grandi opere del cinema italiano saranno in programma in versione restaurata: fra queste, "Italiani brava gente" di Giuseppe De Santis. Fra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di Gian Luca Farinelli, è promossa da Musei di Roma, Cineteca di Bologna, Istituto Luce Cinecittà, Equa di Camilla Morabito.