Fori imperiali Festa della Repubblica, 3 generali disertano per protesta la parata La replica del ministro Trenta: il 2 giugno è la festa di tutti

Tre generali, tra cui l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini,si autoescludono per protesta dalla parata della Festa della Repubblica del 2 giugno lungo i Fori imperiali. Rinuncia anche l'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa. "Il ministro Elisabetta Trenta manca di rispetto ai nostri uomini e donne in divisa", lamenta La Russa, mentre il generale Camporini motiva la sua assenza con le "troppe disattenzioni" del governo verso le Forze armate.Il ministro Trenta, da parte sua, ha respinto le critiche di chi ha contestato la scelta dell'inclusione come tema della parata. "Che dispiacere usare i nostri eroi per fini politici", ha osservato, spiegando che "il concetto di inclusione significa considerare come parte integrante della Difesa tutti i militari, anche quelli che si sono ammalati in servizio. Nessuno deve rimanere indietro, avremo con noi anche i rappresentanti delle vittime del dovere ed i caduti per la Patria. Inclusione vuol dire che parteciperanno per la prima volta anche i civili della Difesa e la riserva selezionata"."Guardo avanti. Sempre. Sarà la festa di tutti gli italiani: una giornata simbolo per ricordarci quanta strada il nostro paese ha fatto fino a questo momento. Servirà anche a ricordare ad ognuno di noi, dai rappresentanti delle istituzioni ai militari ai cittadini, quanto sia importante svolgere ogni giorno il proprio dovere a tutela della democrazia e delle istituzioni della Repubblica", dice il ministro della Difesa in un'intervista al Messaggero.