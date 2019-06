A Roma dal 2 all’8 luglio e poi dal 12 al 30 settembre Il Festival ArteScienza è “interattivo adattivo” Installazioni sonore d’arte, opere scultoreo-musicali, concerti, perfomance, incontri con il pubblico, masterclass. La nuova edizione della rassegna animerà anche quest’anno la Capitale. L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana

Il Goethe-Institut Rom, il MACRO Asilo, l’Accademia di Spagna, il Teatro Vascello, l’Auditorium Parco della musica e l’innovativo spazio del FGTecnopolo – Parco Tecnologico Tiburtino ospiteranno la ricca programmazione del Festival ArteScienza, quest’anno dal titolo “interattivo adattivo”. Si pone così l’attenzione su un aspetto della fruizione dell’opera d’arte per cui il CRM – Centro Ricerche Musicali è all’avanguardia in Europa per la ricerca e la creazione di forme d’arte interattive e adattive. Se il concetto di interattività può essere noto, diverso è per l’adattivo: “Un’opera adattiva riceve e/o percepisce gli stimoli provenienti dall’esterno e modifica il proprio stato, le sue risposte in modo non prevedibile o parzialmente prevedibile – spiegano i due curatori del Festival Laura Bianchini e Michelangelo Lupone –. Il fruitore riceverà risposte che tengono conto non solo della sua azione attuale, ma anche della successione delle precedenti azioni e dell’intero contesto ambientale”.Il pubblico potrà così immergersi in installazioni sonore d’arte, opere scultoreo-musicali, concerti, perfomance, incontri con gli artisti. La nuova edizione del Festival ArteScienza animerà anche quest’anno la Capitale dal 2 all’8 luglio e dal 12 al 30 settembre.Il progetto di uno spazio interattivo-adattivo dinamico si inserisce nel naturale percorso di ricerca affrontato al CRM che mette in gioco il rapporto fra materia, forma, luce e suono e fra arte e scienza. Ne sarà un esempio il progetto presso il nuovo MACRO Asilo di Roma “Ambiente Interattivo e Forme Sensibili” che si realizzerà e rinnoverà quotidianamente con il pubblico dal 2 al 7 luglio. Le opere scultoreo-musicali adattive “Acque” create al CRM dai compositori e artisti Michelangelo Lupone, Laura Bianchini, Licia Galizia ed esposte nella Black Room, faranno da cornice a una serie di incontri con il pubblico e laboratori sulle nuove forme d’arte integrata tenuti da artisti, ricercatori, personalità della cultura contemporanea. Le opere saranno presentate in autunno a L’Aquila, nella ricorrenza dei dieci anni dal terremoto. L’inaugurazione delle opere, il 2 luglio, sarà alle ore 18 e vedrà a colloquio gli artisti delle opere, affiancati da Gabriele Kreutzer-Lentz (direttore del Goethe-Institut Rom), Luigi Pizzaleo, Franco Speroni e Isabella Indolfi.Lo stesso 2 luglio la sera ci si sposterà al vicino Goethe-Institut Rom per la Festa di Mezza Estate che animerà i vari spazi dell’Istituto tedesco, con installazioni sonore interattive site specific e concerti/installazione con opere di autori internazionali diffuse da originali diffusori sonori di forma planare (progetto CRM) in policarbonato, denominati “Schermi musicali”. In programma anche live di elettronica con ZUMTRIO (Francesco Giomi, Francesco Canavese, Stefano Rapicavoli), le cui origini affondano nelle avanguardie dell’elettronica sperimentale e nel jazz di ricerca, e Danza a tratti perfomance di danza di giovani compositori e coreografi.Il Festival si arricchisce di una serie di altri appuntamenti. Al Teatro Vascello il 5 luglio in programma lo spettacolo dell’ensemble Flashback per GeKiPe, interfacce gestuali interattive, percussioni, elettronica, con Philippe Spiesser perfomer e i video di Thomas Koeppel: in scena in prima italiana MAD MAX di Pierre Jodlowski, una sorta di “commedia nera” creata attorno all’eponimo carattere dell’“anti-eroe” come lo definisce lo stesso compositore, e Crossing Points di José-Miguel Fernandez e Alexander Vert.Il 6 luglio al Goethe Institut-Rom il concerto perfomance Sax in Duo con Enzo Filippetti e Danilo Perticaro con opere di Giorgio Netti, George Aperghis, Elzbieta Sikora, Willem Jentsch e Luigi Pizzaleo. Sempre al Goethe, l’8 luglio chiusura della prima parte del Festival con lo spettacolo Not an Exit con le composizioni di Daniele Roccato interpretate dallo stesso Roccato, insieme a Rocco Castellani e Mauro Tedesco, tutti e tre contrabbassisti.Ad arricchire la prima parte di questa edizione del Festival le masterclass e i workshop riservati a giovani musicisti e studenti. Il 3 luglio al Goethe-Institut si terrà la masterclass di Mari Kimura e in serata la performance con il suo particolarissimo violino aumentato, mentre il 4 luglio l’Accademia Reale di Spagna ospita la masterclass di composizione e interpretazione a cura di José-Miguel Fernandez, Alexander Vert e Philippe Spiesser su “GeKiPe”, un’interfaccia gestuale per la performance audiovisiva, cui si collega lo spettacolo dell’ensemble Flashback al Vascello il 5 luglio.ArteScienza riprenderà a settembre, con una nuova installazione interattiva di Massimiliano Mascaro al MUSA - Museo degli Strumenti musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e che sarà fruibile dal 12 al 30 settembre. L’installazione è fondata su un sistema audiovisivo originale che consente una migliore integrazione tra fenomeni visivi e sonori e interagisce con il pubblico. Progettato dal compositore stesso e realizzato al CRM, il sistema riprende gli studi sull’olofonia - gli Olofoni sono proiettori sonori di elevata controllabilità - condotti presso il Centro dagli anni Novanta a oggi. In questo lavoro l’oggetto visivo e l’oggetto sonoro si integrano a formare un “oggetto d’arte immateriale” multisensoriale e interattivo che propone al pubblico una modalità di fruizione complessa e immersiva. Infine, il 26 settembre al FGTecnopolo Building presso il laboratorio del CRM lo stage di riabilitazione “Musica Emozioni” riservato per persone con disagio psichico presso i Labs del CRM.