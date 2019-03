Presentata la 20a edizione Stefania Sandrelli e il regista russo Aleksandr Sokurov al Festival del Cinema europeo La rassegna in programma a Lecce dall'8 al 13 aprile

Conferenza stampa Festival Cinema Europeo (Ufficio stampa FCE)

L'attrice Stefania Sandrelli e il regista russo Aleksandr Sokurov (Leone d'Oro a Venezia 68 con "Faust") sono tra i protagonisti del 20° Festival del Cinema Europeo, in programma a Lecce dall'8 al 13 aprile, nel Multisala Massimo. A loro verranno dedicate due retrospettive e sarà consegnato l'Ulivo d'oro alla carriera. La rassegna è stata presentata ieri a Roma dal direttore artistico Alberto La Monica che, grazie alla copertura economica biennale da parte della Regione Puglia, ha potuto annunciare anche le date dell'edizione 2020: 30 marzo-4 aprile.Con La Monica sono intervenuti Carlo e Luca Verdone, Laura Delli Colli, presidente Sngci, Simonetta Dellomonaco, presidente Apulia Film Commission, e Loredana Capone, assessore alla Cultura della Regione Puglia.Questi i titoli dei 12 film in concorso per l'Ulivo d'oro: "Blind spot" di Tuva Novotny (Norvegia); "Cronofobia" di Francesco Rizzi (Svizzera) con Vinicio Marchioni che sarà a Lecce; "Genesis" di Arpád Bogdán (Ungheria); "Her job" di Nikos Labot (Grecia, Francia, Serbia); "Journey to a mother's room" di Celia Rico Clavellino (Spagna); "Jumpman" di Ivan I. Tverdovskiy (Russia, Lituania, Irlanda, Francia); "Oray" di Mehmet Akif Büyükatalay (Germania); "Paper flags" di Nathan Ambrosioni (Francia); "Stitches" di Miroslav Terzic (Serbia); "Summer survivors" di Marija Kavtaradze (Lituania); "The pig" di Dragomir Sholev (Bulgaria); "Two for joy" di Tom Beard (UK).La giuria internazionale è presieduta da Marco Müller.Ospiti della rassegna anche Nino Frassica, Paola Minaccioni e Alessandro Siani, protagonisti della nuova commedia italiana. Concorreranno invece alla X edizione del premio Mario Verdone, consegnato dai fratelli Carlo, Luca e Silvia Verdone: "Un giorno all'improvviso" di Ciro D'Emilio, "La terra dell'abbastanza" di Damiano e Fabio D'Innocenzo e "Zen sul ghiaccio sottile" di Margherita Ferri. "E' stato davvero difficile scegliere - ha detto Carlo Verdone -. Il livello dei film selezionati era molto alto".Grazie a Tatti Sanguineti verrà celebrato poi al festival l'attore Walter Chiari e le sue origini pugliesi con filmati inediti, aneddoti, racconti e sorprese. Tra gli altri appuntamenti, incontri con Carlo Verdone, Luciana Castellina e Fulvio Lucisano. Inoltre, quattro anteprime: "Torna a casa Jimi!" del cipriota Marios Piperides; "Ci alzeremo all'alba" di Jean-Marie Benjamin; "Fiore gemello" di Laura Luchetti e "Il campione" di Leonardo D'Agostini, con Stefano Accorsi.Infine, in programma anche rassegne di cortometraggi e mostre fotografiche.