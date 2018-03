Cause al vaglio delle forze dell'ordine Fiamme in un'abitazione: un morto nel veneziano, intossicata una donna Secondo una prima ricostruzione che esclude il dolo, l'uomo che dormiva al piano terra della casa sarebbe morto per le fiamme divampate per una sigaretta lasciata accesa o lo sversamento delle braci di uno scaldino. La donna, che era al piano superiore, si è salvata perché interessata dalle sole esalazioni dell'incendio

Foto d'archivio

Un uomo è morto, stamane, per un incendio in abitazione a Musile di Piave nel veneziano. Le fiamme hanno intossicato una donna che è riuscita a salvarsi e non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del Ssuem 118 e le forze dell'ordine che stanno ricostruendo le cause dell'accaduto.La vittima dell'incendio è un 90enne mentre la donna intossicata è una sua conoscente di 80 anni.Secondo una prima ricostruzione che esclude il dolo, l'uomo che dormiva al piano terra della casa sarebbe morto a causa delle fiamme divampate per una sigaretta dimenticata accesa o per lo sversamento delle braci di uno scaldino.La donna, che dormiva al piano superiore, si è salvata perché interessata dalle sole esalazioni dell'incendio. Ora è ricoverata in ospedale per gli accertamenti del caso.Nell'abitazione è stato eseguito un lungo sopralluogo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e dagli uomini delle forze dell'ordine. Non è escluso che il magistrato di turno disponga il sequestro della porzione dell'immobile interessata dal rogo per permettere ulteriori indagini.