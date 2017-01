Aperta inchiesta Fiamme in un appartamento, morti coniugi nel Novarese. Salva la figlia

Due anziani coniugi hanno perso la vita la scorsa notte nell'incendio sviluppatosi, per cause in corso di accertamento, nella loro casa di Arona: le vittime sono Giancarlo Barbero, 70 anni, e la moglie Carla Carpanini, di 75.Con loro, nell'alloggio andato in fiamme, c'era anche la figlia Chiara, 38 anni, che è riuscita a mettersi in salvo raggiungendo il balcone.Sul posto i vigili del fuoco di Arona e Borgomanero, ma per la coppia non c'è stato nulla da fare.L'allarme è stato dato poco dopo le 4,30 proprio dalla figlia che si è salvata. Per l'altra figlia della coppia, che vive nello stesso condominio ma in un altro appartamento, non ci sono stati problemi. Sulle cause dell'incendio è stata aperta un'inchiesta.