Dramma sfiorato ​Fiamme in un palazzo a Roma: alcuni intossicati tra i quali una 14enne Le fiamme sono partite dallo scantinato

Condividi

Fiamme in un palazzo in via Monte Massico, in zona Tufello a Roma. Sul posto sei ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, circa 10 persone, rimaste intossicate dal fumo, sono state medicate sul posto dagli operatori del 118 e una ragazza di 14 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo per intossicazione.Dalle prime informazioni sembra che l'incendio sia partito da uno scantinato del palazzo.