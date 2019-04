Borgo Mezzanone Fiamme nella baraccopoli migrante muore a Foggia Secondo le prime ricostruzioni le fiamme potrebbero essere state innescate da allacci elettrici abusivi o da fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi e cucinare

Condividi

Un cittadino straniero è morto in un incendio divampato la notte scorsa in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone, l'agglomerato abusivo sorto a pochi chilometri da Foggia. La baracca si trova nella zona interessata dagli abbattimenti delle scorse settimane.A quanto si è appreso, il corpo completamente carbonizzato della vittima, un 26enne originario del Gambia, è stato scoperto solo dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio.Secondo le prime ricostruzioni le fiamme potrebbero essere state innescate da allacci elettrici abusivi o da fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi e cucinare.La baraccopoli sorge a ridosso di un Cara (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) e, a quanto si apprende, vi trovano rifugio i migranti dimessi dalla struttura dopo che è stata respinta la loro richiesta di protezione umanitaria."La tragedia conferma che i grandi insediamenti di stranieri, legali e abusivi, che abbiamo ereditato dalla sinistra erano e sono un problema". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta la morte di un gambiano nel ghetto di Borgo Mezzanone in seguito ad un incendio. "Abbiamo il dovere - continua - di riportare sicurezza, ordine e legalità continuando con i controlli, gli sgomberi e i progressivi svuotamenti".