Perugia Fico al Festival del Giornalismo su indipendenza informazione, Regeni, Torre Maura, banche e Governo

"La qualità dell'informazione in Italia deve crescere e il faro deve essere l'e il merito, a cominciare dal nostro servizio pubblico che è la Rai": lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando a Perugia per partecipare a uno degli incontri del Festival del Giornalismo."La Rai - ha sostenuto Fico - deve servire direttamente i cittadini che pagano il canone, che si paga proprio per uscire dalle logiche governative e politiche. La Rai deve essere totalmente indipendente e le leggi attuali non vanno bene: l'amministratore delegato - ha concluso il presidente della Camera - non può essere scelto dal governo e dal presidente del Consiglio"."Non è possibile per le istituzioni italiane accettare che lo stato egiziano sia così reticente nell'avviare un processo" ha detto Fico. All'inizio dell'incontro, con un lungo applauso, è stato srotolato sul palco uno striscione per chiedere verità su. "Il problema è che non è neanche iniziato un processo - ha detto Fico -. Quando sono andato da Al Sisi a settembre ho cercato di richiamarlo alle sue responsabilità, ho detto che ci sono stati depistaggi e che un rapporto tra le istituzioni non poteva continuare senza passi in avanti. Sono stati incontri carichi di tensione, lui ha assicurato che avrebbe rimosso ogni ostacolo per arrivare alla verità. Sono passati diversi mesi. Ho capito che questo stato non ci vuole dare la verità, che Al Sisi mente perché non manda avanti il processo. Io ho interrotto ogni tipo di diplomazia con il parlamento egiziano, se loro non vanno avanti non possiamo avere rapporto sereno. Mi auguro che la Camera dei deputati approvi una commissione di inchiesta su Regeni"."Quello che mi sento di dire è: forza, sei l'orgoglio della Repubblica. Quello che è riuscito a trasmettere quel ragazzo è meraviglioso. Quella è la repubblica italiana, non quella degli altri. Quello che hanno fatto Casapound e il Fuan va condannato, è una vergogna. Simone ha difeso la nostra repubblica e lo spirito della Costituzione. Lo ringrazio pubblicamente". Lo ha detto il presidente della Camera in merito alla reazione del giovane durante le proteste di Torre Maura, al Festival del giornalismo di Perugia. "I rom sono perseguitati come gli ebrei - ha detto ancora -. Quando parliamo di ebrei dovremmo parlare anche di rom e sinti. Dobbiamo fare cultura per comprendere con chi parliamo"."Sulla questionel'obiettivo di tutti è di risarcire i truffati e quindi i risparmiatori. Alla fine si troverà il punto per far sì che i soldi arrivino ai cittadini": ha sottolineato Fico, a margine del suo intervento. Lo ha fatto rispondendo a una domanda sulle tensioni in seno al Governo in merito ai rimborsi ai truffati dagli istituti di credito."Ladel Paese preoccupa, ma attendiamo il secondo semestre per vedere gli effetti dei provvedimenti messi in campo dal Governo come il reddito di cittadinanza": è la risposta del presidente della Camera, a una domanda che gli è stata rivolta a margine del suo intervento al Festival del Giornalismo di Perugia. "Due anni e mezzo fa venni a Perugia per la marcia a favore del reddito di cittadinanza - ha detto ancora Fico - e allora sembrava un provvedimento impossibile. Oggi invece è un fatto di cui il Paese sentiva la necessità perché così si mettono al sicuro le persone in difficoltà. Ora attendiamo di vederne gli effetti".