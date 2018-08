Fico: solidarietà a Denis Cavatassi, condannato a morte in Thailandia Oggi per l'italiano si svolgerà una fiaccolata nella sua città natale, Tortoreto, in provincia di Teramo, Abruzzo

"Voglio rivolgere un pensiero a Denis Cavatassi, cittadino italiano, condannato in Thailandia in secondo grado alla pena di morte. La storia giudiziaria e detentiva di Cavatassi colpisce profondamente e chiama in causa la nostra coscienza civile e democratica. Il nostro Paese rifiuta incondizionatamente la pena di morte e si batte da anni per la sua abolizione in ogni parte del mondo".Roberto Fico, presidente della Camera, lo scrive su Facebook a proposito di Denis Cavatassi, italiano condannato a morte in Thailandia con l'accusa di essere stato il mandante dell'uccisione del suo socio. Cavatassi si proclama innocente."Si tratta di un passo fondamentale - prosegue Fico - ma non ancora sufficiente per parlare di civiltà e di umanità delle pene, e quindi di pieno rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali della persona. Sappiamo bene quanto sia difficile il percorso che conduce al riconoscimento e alla tutela effettiva di questi diritti, ma sappiamo anche che nessuna conquista è mai data, integralmente, una volta per tutte. La cultura dei diritti si evolve e va costantemente alimentata. Nelle prossime settimane è attesa la pronuncia definitiva della Corte suprema sul caso di Cavatassi. Siamo fiduciosi in un esito diverso. A Denis e ai suoi cari va in questo momento il nostro pensiero e tutta la nostra umana solidarietà".Oggi per Cavatassi si svolgerà una fiaccolata nella sua città natale, Tortoreto, in provincia di Teramo, Abruzzo.