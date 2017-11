Udine Fidanzati uccisi: Ruotolo condannato all'ergastolo

La Corte d'assise di Udine ha condannato Giosuè Ruotolo all'ergastolo per il duplice omicidiodella coppia di fidanzati, Teresa Costanza e Trifone Ragone,uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone.Ruotolo, ex militare di 28 anni di Somma Vesuviana (Napoli), unico imputato per il duplice omicidio della coppia di fidanzati, Trifone Ragone, il militare di Adelfia (Bari) di 28 anni, e Teresa Costanza, 30 anni, assicuratrice milanese di origini siciliane, freddati a colpi di pistola nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone, la sera del 17 marzo 2015.La sentenza, che prevede l' ergastolo con due anni di isolamento diurno, è arrivata dopo oltre due giorni di camera di consiglio della Corte d'Assise di Udine,presieduta dal giudice Angelica Di Silvestre. Il 20 ottobre scorso il pm Pier Umberto Vallerin aveva chiesto per Ruotolo l'ergastolo e due anni di isolamento diurno. Ruotolo, difeso dagli avvocati Roberto Rigoni Stern e GiuseppeEsposito; si era sempre proclamato innocente.Ruotolo ha ascoltato il verdetto con gli occhi bassi al fianco dei suoi avvocati. Alle sue spalle il papà e il fratello. In aula c'erano anche i familiari delle vittime, i genitori ei fratelli del militare di Adelfia (Bari), Trifone Ragone, e lamamma, il papà e un fratello di Teresa Costanza, l'assicuratricemilanese di origini siciliane.