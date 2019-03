Era impegnato dal 2014 in investimenti immobiliari Filippine: Ucciso nella sua casa un uomo di Padova Ucciso nelle sua casa un uomo di Padova. Dal 2014 si occupava di investimenti immobiliari

Andrea Guarnieri, imprenditore 49enne di Padova è stato ucciso a colpi di pistola, nella sua casa a Dauin, nelle Filippine. L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, tra le 17 e le 18, ora italiana. L’uomo secondo le prime ricostruzioni era in casa con la moglie, filippina e il figlio di 8 anni. Due uomini avrebbero fatto irruzione nell’abitazione e lo avrebbero freddato.L'imprenditore Andrea Guarnieri, appassionato di rugby, ex studente di Scienze Politiche a Padova, nel 2014 si era trasferito nelle Filippine per intraprendere la carriera di imprenditore immobiliare.E' stata la moglie della vittima, ad avvisareil fratello Daniele, 42, che vive a Padova.