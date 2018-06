Meeting di Atletica a Madrid Filippo Tortu nella storia: 9"99 nei 100m, battuto dopo 39 anni il record di Mennea Il velocista ventenne: "Ho lavorato tanto per questo record, una gioia incredibile". E' il primo italiano a scendere sotto la soglia dei 10 secondi

Il predestinato ha mantenuto la promessa. Filippo Tortu è il primo italiano a correre i 100 metri sotto i 10". A Madrid, lo sprinter milanese ferma il cronometro a 9"99 (vento +0.2, quindi tempo omologato) e manda in archivio il primato di Pietro Mennea, 10"01, che resisteva dal 4 settembre 1979 (realizzato a Città del Messico).Tortu aveva un personale di 10"03 e lo scorso mese al Golden Gala di Roma aveva corso in 10"04. Nei 100 del meeting di Madrid è arrivato secondo dietro al cinese Bingtian (9"91)."E' una gioia incredibile, anche se avrò bisogno di qualche ora per metabolizzare questo risultato. Ho lavorato molto e con costanza per arrivare qui e sono felice per me, per l'atletica italiana, per mio padre e per tutti quelli che mi hanno sostenuto". Queste le parole del felicissimo Tortu ancora sulla pista di Madrid, subito dopo aver visto sul tabellone elettronico il suo tempo.L’impresa ha esaltato anche il presidente del Coni, Malagò. "Nella storia! Dai Filippo, il futuro è tuo", twitta infatti commentando la grande prova del 20enne.