Mercati Finale di settimana in rialzo il petrolio torna a 30 dollari

di Fabrizio Patti La settimana di borsa termina con un rialzo. Il Ftse Mib sale del 2%, dopo aver tocca il +4%. Rispetto all'apertura di lunedì l'indice è inferiore di un punto e mezzo percentuale. Oggi salgono anche le altre borse europee: Londra +2%, Francoforte +4,30%, Parigi +5,24%. Tra i settori rappresentati a Piazza Affari, i recuperi maggiori da parte di banche e utilities, cioè i fornitori di energia e acqua. Negativi i titoli di telecomunicazioni, food&beverage e automotive. I titoli oggi sono condizionati dalle scadenze sulle opzioni. Influisce in positivo l'effetto dell'intervento della Bce di mercoledì sera, con l'annuncio di acquisto di titoli per 750 miliardi di euro da qui a fine anno. Una mossa che ieri ha fatto scendere lo spread Btp/Bund a 200, ora è a 191 punti base. Aiutano le borse europee i movimenti negli Stati Uniti. I future sugli indici principali di Wall Street anticipano un avvio positivo: +2,40% quelli sull'indice Dow Jones. Positive nella notte le borse asiatiche, in particolare l'indice Hang Seng di Hong Kong: +5,05%. La banca centrale cinese ha lasciato inalterati i tassi sui prestiti di migliore qualità. Segno di un graduale ritorno alla normalità. Tra le materie prime, risale il petrolio: il Brent del Mare del Nord torna attorno ai 30 dollari al barile, +5% rispetto a ieri.