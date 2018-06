Tennis, semifinale Roland Garros Finisce il sogno di Cecchinato: l'austriaco Thiem si impone in tre set Nella semifinale dello Slam di Parigi, il tennista palermitano dà battaglia per due set poi crolla nel terzo. Un risultato che comunque gli vale il balzo in classifica da numero 72 a 27. In finale, Thiem attende il vincitore tra Nadal e Del Potro

Condividi

di Nicola Iannello Troppo forte Dominic Thiem. Il numero 8 del mondo e 7 del tabellone ha fermato la corsa di Marco Cecchinato nella semifinale del Roland Garros. L’austriaco si è imposto in tre set: 7-5, 7-6 (10), 6-1, in due ore e 17’.Al 25enne palermitano non è riuscito il miracolo di raggiungere la finale del secondo Slam stagionale, che manca ai colori azzurri da quel 1976 che segnò il trionfo di Adriano Panatta. Sul Philippe Chatrier si è vista la differenza tra chi di titoli Atp ne ha vinti dieci e chi solo uno.Cecchinato deve accontentarsi, si fa per dire, di essere l’ottavo italiano a raggiungere la semifinale di uno slam, e di averlo fatto a Parigi a quarant’anni da Corrado Barazzutti, a cui fu fatale Bjorn Borg, anche in quel caso in tre soli set.Il palermitano ha dato battaglia per due set, arrendendosi nel terzo. Nella prima partita, ha subito il break al terzo gioco, ma ha poi vinto l’ottavo su servizio di Thiem; decisivo il break di Thiem all’undicesimo game che ha permesso all’austriaco di servire per il set: 7-5.Drammatica la seconda partita: nessuno ha perso la propria battuta, portando il set al tie-break. Con Thiem avanti 6-3, Cecchinato ha rimontato sul 7-6, fallendo altri due set ball: sul 9-8 e sul 10-9. L’avversario ha infilato tre punti di fila chiudendo quello che a Parigi si chiama jeu décisif sul 12-10.Al terzo set, Cecchinato è giunto scarico, perdendo subito il servizio al secondo gioco. Rapido l’epilogo fino al 6-1 finale, con Thiem a segno al primo match ball.Al tennista palermitano – che lunedì farà un balzo in avanti nel ranking Atp: da 72 a 27 – resta la soddisfazione di aver eliminato avversari del calibro di Goffin, Carreno Busta e soprattutto Djoković ai quarti di finale.Thiem riporta l’Austria in finale dopo 23 anni: nel 1995 il suo connazionale Thomas Muster vinse il torneo. Nell’intervista a bordo campo a fine partita il 24enne di Wiener Neustadt ha detto che la chiave è stato il tie-break del secondo set. Per il titolo, se la vedrà domenica con il vincente del match tra il numero 1 del mondo e del seeding, Rafa Nadal, e l’argentino Juan Martin Del Potro, testa di serie numero 5.