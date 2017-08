Terrore tra la folla Finlandia: a Turku uomo accoltella diverse persone. Colpito dalla polizia "Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar", dice la tv finlandese citando testimoni

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18 agosto 2017

Diverse persone sono state accoltellate nella città finlandese di Turku. Una persona è stata ferita e arrestata. Lo ha affermato la polizia, che avrebbe sparato alla gamba dell'uomo e lo avrebbe immobilizzato. Lo riferiscono i media locali. Testimoni riportano di un corpo coperto da un lenzuolo e di due feriti.La polizia finlandese ha twittato in seguito: "Diverse persone accoltellate al centro di Turku. La polizia ha sparato al sospetto accoltellatore. Una persona è stata catturata". Secondo la finlandese Yle News, la polizia ha chiesto di evitare il centro di Turku, dove gli avvenimenti si sono verificati."Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar": lo duce la tv finlandese Yle citando testimoni a Turku, nella Finlandia occidentale, dove diverse persone sono state ferite a colpi di coltello in centro