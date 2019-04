Elezioni politiche Finlandia al voto, sfida tra populisti e sinistra In testa ai sondaggi i socialdemocratici filo-Europa. Probabile sconfitta del governo di centro e avanzata dell'estrema destra del Partito dei Finlandesi, paladino della linea dura sull'immigrazione

Condividi

Finlandia alle urne oggi per eleggere i 200 deputati del Parlamento. Il voto vede i socialdemocratici di sinistra e i populisti in testa ai consensi nell'ultimo sondaggio, mentre il Partito di centro, attualmente al governo, che ha introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica, ha perso molte preferenze e risulterebbe quarto dopo il Partito di coalizione nazionale.L'elezione giunge dopo una campagna elettorale che ha visto come principali temi di dibattito il generoso sistema del welfare nel Paese, il rapido invecchiamento della popolazione e la lotta ai cambiamenti climatici.I circa 4,5 milioni degli aventi diritto al voto dovranno scegliere tra 19 partiti e movimenti, per il rinnovo del Parlamento. I seggi sono aperti dalle 6 alle 18 (ora italiana).Il partito socialdemocratico di centro-sinistra, pro-Europa, è in testa con il 19% dei consensi, secondo l'ultimo sondaggio commissionato dall'emittente pubblica finlandese Yle. Ma avrebbe ancora bisogno di trovare una coalizione nell'eventualità di formare il prossimo governo. Altri movimenti chiave includono i populisti dei Veri finlandesi e il Partito della coalizione nazionale, giunti secondo e terzo nel sondaggio con rispettivamente il 16,3% e il 15,9% dei consensi.Il governo di coalizione uscente di centro-destra, guidato dal primo ministro Juha Sipila, ha proseguito con le misure di austerità che hanno aiutato la Finlandia a tornare alla crescita e a migliorare le finanze pubbliche dopo una recessione durata tre anni.Finlandia: seggi aperti per le elezioni 'anti-austerity' = (AGI/AFP) - Helsinki, 14 apr. - Seggi aperti in Finlandia per le elezioni 'anti austerity' in cui tutti i sondaggi prevedono una sconfitta per il governo che ha introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica e un successo dell'estrema destra del Partito dei Finlandesi, paladino della linea dura sull'immigrazione. Un milione e mezzo di elettori, numero record, hanno gia' votato anticipatamente nelle scorse settimane. I sondaggi indicano come probabile vincitore il Partito Socialdemocratico, oggi all'opposizione, con un ristretto margine di due punti percentuali: la sua campagna elettorale e' stata incentrata sulla promessa di correggere le rigorose politiche del governo guidato dal Partito di Centro del premier Juha Sipila, che si e' retto sull'alleanza con il partito di centrodestra Coalizione Nazionale. I seggi si chiuderanno alle 18 ora italiana e i risultati sono attesi nella notte. (AGI) Rap 140841 APR 19 NNNN