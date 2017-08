Cinque arresti la scorsa notte Finlandia, polizia: a Turku atto di terrorismo, arrestato un marocchino. Un' italiana tra i feriti C'è anche un italiano tra le otto persone rimaste ferite a colpi di coltello nell'attacco avvenuto ieri nella cittadina finlandese di Turku. Tra i feriti anche due svedesi mentre i due morti sono finlandesi

Condividi

La polizia finlandese ha confermato oggi quella che già da ieri circolava ufficiosamente come ipotesi più solida, ma che non veniva ammessa ufficialmente: che l'accoltellamento seriale avvenuto nella città sudoccidentale di Turku ieri pomeriggio e costato la vita a due persone sia stato un atto di terrorismo. E ha inoltre comunicato che l'uomo arrestato pochi minuti dopo gli accoltellamenti è un giovane marocchino di 18 anni."L'atto di ieri è stato trattato come omicidio, ma durante la notte abbiamo ricevuto informazioni addizionali che indicano che il reato commesso è ora quello di uccisioni con finalità di terrorismo", si legge in un comunicato della polizia.Oltre al diciottenne marocchino, sono state arrestate altre cinque persone, si è appreso oggi, e gli inquirenti hanno attivato una "cooperazione internazionale".Una cittadina italiana è tra i feriti degli accoltellamenti seriali avvenuti ieri a Turku, in Finlandia. Lo si è appreso oggi presso la Farnesina. La donna è ricoverata presso l'ospedale. L'Unità di crisi del Ministero degli Esteri italiano e l'Ambasciata italiana stanno seguendo la situazione e starno fornendo assistenza.