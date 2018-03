Lutto nel calcio L'addio delle "sue" squadre a Davide Astori: Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 Le due società lo hanno annunciato con un post congiunto. Nominati dalla Procura di Udine gli esperti che dovranno eseguire l’autopsia sul corpo del capitano viola nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo

Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, @acffiorentina e @CagliariCalcio hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. #DA13 pic.twitter.com/mH746vWRsA — CIAO DAVIDE (@CagliariCalcio) March 6, 2018

Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, @CagliariCalcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. #DA13⚜️ pic.twitter.com/KXP6s8WFlG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2018

Mentre si attende il risultato dell’autopsia prevista per oggi a Udine sul corpo del capitano della Fiorentina, Davide Astori, morto improvvisamente sabato mentre si trovava in ritiro con la squadra viola nella città friulana, la società toscana e il Cagliari Calcio, dove il calciatore aveva militato per sei anni, hanno deciso in sua memoria di ritirare la maglia numero 13. Le due società sportive ne hanno dato l’annuncio oggi con un post congiunto sui rispettivi siti internet, dove scrivono che la decisione è stata presa “per onorare la memoria e rendere indelebile il ricordo” del 31enne originario della provincia di Bergamo.Intanto, nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti aperta ieri, la Procura di Udine ha conferito questa mattina al direttore del Centro di patologia vascolare dell'Università di Padova, Gaetano Thiene, e all'anatomopatologo Carlo Moreschi l'incarico di effettuare gli esami autoptici sul corpo di Astori. I due esperti sono giunti intorno alle 10.15 in Procura e si sono diretti nella sezione di Polizia giudiziaria dei carabinieri dove hanno ricevuto l'incarico. L'autopsia è attualmente in corso per individuare le cause della morte del calciatore, e vi partecipa anche un consulente nominato da uno dei due fratelli maggiori di Davide Astori, Marco, il cui avvocato ha spiegato che "il senso della nostra presenza è avere un interlocutore" che aiuti la famiglia a capire cosa sta succedendo, a capire "cosa è successo per elaborare il lutto", nella speranza "che venga archiviata l'inchiesta il prima possibile per una tragica fatalità, imprevedibile, inevitabile e ineluttabile". Anche la Fiorentina ha chiesto di poter partecipare all'esame, ma la Procura ha respinto la richiesta, come confermato da Raffaele Conte, nominato legale del club toscano, che ha precisato "tenevamo a partecipare per acclarare e sapere quali sono le cause della morte ritenevamo di poterlo fare quale persona offesa o danneggiata dal reato. La Procura ha ritenuto invece che siano persone offese solo i prossimi congiunti".La morte del capitano viola, che aveva collezionato anche 14 presenze nella nazionale italiana, sembra essere avvenuta per “cause naturali”; come detto nei giorni scorsi dal Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, anche se è "strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori". Il lutto che è stato dichiarato da tutto il mondo il calcio ha portato al rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di Serie A e B previste domenica e lunedì.