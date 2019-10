Droga Firenze: sono tre gli indagati per la 19enne morta discoteca Si tratta del legale rappresentante del locale, del presunto spacciatore, che avrebbe ceduto la droga e di un amico

Condividi

Ci sono tre indagati per la morte di Erika Lucchesi, la ragazza livornese di 19 anni morta tra sabato e domenica scorsi in una una discoteca di Sovigliana di Vinci, in provincia di Firenze. Sul registro della procura sono finiti il legale rappresentante del locale, il presunto spacciatore che avrebbe ceduto la droga che poi Erika avrebbe consumato, e un amico.Per tutti le accuse contestate sono quelle di morte in conseguenza di altro reato e spaccio di sostanze stupefacenti. Il presunto spacciatore è stato individuato ma da quella notte è ancora irreperibile Gli avvisi di garanzia sono stati notificati questa mattina.