Far West sulle strade italiane Firenze. Inseguimento tra rom: è morto Duccio Dini, il ragazzo investito Il giovane 29enne era stato portato al Pronto Soccorso di Careggi in condizioni disperate

di Tiziana Di Giovannandrea E' morto Duccio Dini, il ragazzo di 29 anni travolto domenica 10 giugno a Firenze, da una delle vetture coinvolte nell'inseguimento tra bande rivali di rom dei Balcani, in via Canova, causato da una lite familiare tra due nuclei di nazionalità macedone.Il decesso è stato accertato dopo sette ore nelle quali il giovane non ha dato alcun segno di attività cerebrale. Duccio era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva di Careggi.Per i tre nomadi indagati dalla Procura di Firenze, Debran Mustafa e Renzi Amet, arrestati, e Antonio Mustafa, denunciato, l'accusa è passata da lesioni gravissime a omicidio volontario con dolo eventuale.Il giovane, che era bordo di uno scooter, era stato portato al Pronto Soccorso di Careggi in condizioni disperate per le gravi ferite riportate ed era stato, per l'appunto, ricoverato in Terapia Intensiva. A mezzogiorno si è riunita la Commissione Medica dell'Ospedale di Careggi con la quale è iniziato l'accertamento di morte encefalica. I genitori del ragazzo hanno dato il consenso alla donazione degli organi. All'espianto parteciperà anche un medico legale incaricato dalla Procura.