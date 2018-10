Il caso Firenze, segregata in casa perché promessa in sposa: padre condannato per riduzione in schiavitù Alla ragazza, minorenne, è stato impedito di uscire di casa per almeno tre anni. Ha chiesto aiuto a un coetaneo tramite la chat di un videogioco per smartphone

Condanna a 13 anni di reclusione per il reato di riduzione in schiavitù. E' la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di un 50enne di nazionalità serba che venne arrestato dalla polizia il 14 settembre 2017 per aver segregato in casa la figlia minorenne e averla promessa in sposa in cambio del pagamento di 15mila euro.Secondo il pm Angela Pietroiusti la ragazzina sarebbe rimasta praticamente segregata in casa, un'abitazione popolare alla periferia di Firenze, per almeno tre anni. Non poteva uscire poiché il padre l'aveva promessa in sposa a un connazionale residente in Francia.La ragazzina, però, riuscì a chiedere aiuto a un coetaneo, residente in Sicilia, tramite la chat di un videogioco per smartphone.Per i legali della difesa, il 50enne è del tutto innocente e la figlia si sarebbe inventata tutta la vicenda.