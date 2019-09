L’omicidio il 21 ottobre scorso Firenze: uccise padre e figlio per futili motivi, condannato all'ergastolo Fabrizio Barna sparò a Salvatore e Simone Andronico perché infastidito dai rumori di ristrutturazione della loro casa colonica

Ergastolo per Fabrizio Barna, 54 anni, che il 21 ottobre 2018 a Sesto Fiorentino uccise a colpi di pistola i vicini di casa Salvatore Andronico, 66 anni, e il figlio Simone, 31 anni, entrambi ingegneri, per futili motivi, perché esasperato dai rumori che provenivano dalla casa colonica che stavano ristrutturando.La condanna è stata emessa oggi dal giudice del tribunale di Firenze Federico Zampaoli, che ha accolto la richiesta della procura, avanzata dalla pm Christine Von Borries durante il processo con rito abbreviato.Fabrizio Barna, giudicato capace di intendere e di volere, è stato condannato anche a pagare provvisionali in favore dei familiari delle due vittime, in attesa della quantificazione del danno in sede civile.Barna sparò ai vicini con unapistola Beretta 98 semiautomatica regolarmente denunciata per uso sportivo. Interrogato dopo l'arresto, disse al giudice di non ricordare nulla del momento del duplice omicidio. In base alla perizia disposta dal gip nel corso delle inchiesta, quando uccise era capace di intendere e di volere. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 21 ottobre dello scorso anno il 54enne uscì di casa infastidito dai rumori, impugnando la pistola. Uccise prima Salvatore Andronico, ingegnere di Trenitalia in pensione. Poi freddò con più colpi il figlio Simone Andronico,31 anni, ingegnere in un'azienda del settore aerospaziale. Barna, disoccupato, viveva da solo nella casa di Sesto Fiorentino dal 2008, dopo la morte degli anziani genitori. Aveva iniziato a lamentarsi dei rumori per i lavori di ristrutturazione diversi mesi prima di commettere il duplice omicidio. Nel tentativo di risolvere la controversia, Salvatore Andronico e il figlio si erano anche rivolti a uno sportello di mediazione sociale, un servizio privato in convenzione col Comune di Sesto Fiorentino che ha lo scopo di comporre le criticità tra i cittadini. Gli operatori scrissero a Barna per avviare una mediazione, ma lui non avrebbe mai risposto.