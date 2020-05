Fase 2 Tasse. Riforma fiscale cercasi, necessaria per ripartire Ruffini: "Evasione a 100 miliardi, la politica abbia il coraggio di dare il via alla riforma fiscale". Di Maio: "Riforma fiscale per ripartire con meno tasse a imprese e famiglie". Castelli: "Tempi maturi per seria riforma, porterà con sé un ulteriore abbassamento delle tasse"

di Tiziana Di Giovannandrea A lanciare il sasso è stato l'ex presidente del Consiglioche in un'intervista su Rai 3 durante la trasmissione 'Aspettando Le Parole' ha asserito come sia "necessario impostare una seria battaglia all'evasione fiscale. La democrazia si difende con le ricevute. L'evasione la vinci solo con quelle. Tutto deve essere elettronico e il contante ridotto il più possibile. Questa crisi ha dimostrato che tutti sanno usare le carte di credito, comprese le persone anziane. Noi abbiamo la stessa testa dei popoli degli altri paesi europei che usano sistemi di pagamento tracciabili"., capo dell'Agenzia delle Entrate, in un'intervista La Stampa, dice: "Serve subito la riforma fiscale l'evasione ci costa 100 miliardi, la politica abbia il coraggio subito di darle il via. La tragedia del Coronavirus ha aperto la strada a margini fiscali impensabili. A forza di sovrapposizioni, il sistema è diventato iniquo e ha perso la progressività che gli imporrebbe la Costituzione. Con una seria riforma pagheremmo meno e pagheremmo tutti". Esorta i politici a fare sì che la crisi da Covid-19 non diventi un'opportunità sprecata", ma una vera riforma fiscale costa cara. "Bisognerebbe anzitutto riordinare le norme esistenti - ha detto Ruffini -, eliminare quelle inutili, raccogliere le sette-ottocento leggi e decreti in materia tributaria, magari attraverso un Testo Unico. Una volta fatto questo, si può passare ad una vera riforma: l'ultima risale ormai a cinquant'anni fa"., Ministro degli Esteri, in un post su Facebook chiosa: "Serve una riforma fiscale per ripartire, ridurre le tasse e semplificare la vita a imprese e famiglie. L’obiettivo deve essere quello di tornare alla vera normalità, a come vivevamo prima del Coronavirus"., viceministro dell’Economia e delle Finanze, parla di tempi maturi per la riforma per semplificare la vita al contribuente: " I tempi sono maturi per una seria riforma fiscale, che con sé porterà un ulteriore abbassamento delle tasse. Ha ragione il Direttore dell’Agenzia delle Entrate quando dice che serve riordinare tutte le norme esistenti in materia tributaria, semplificandole il più possibile. Proseguiremo anche nel lavoro di 'ripulitura' del bilancio dello Stato, che ho avviato nel 2018 con lo stralcio delle cartelle, sotto 1.000 euro, che mai sarebbero state riscosse. Il lavoro che stiamo facendo per semplificare la vita al contribuente, anche attraverso la dichiarazione dei redditi pre-compilata, vedrà un ulteriore sprint nel prossimo Decreto 'Semplificazioni', cui stiamo lavorando in queste settimane".