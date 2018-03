"Cresce il peso delle politiche populiste" Fitch conferma rating BBB per l'Italia. "Difficile formare un governo stabile, riforme a rischio" L'agenzia di rating: "Attesa solo una graduale riduzione del debito"

Fitch conferma il rating dell'Italia 'BBB' con outlook stabile. Lo afferma l'agenzia in una nota, prevedendo un debito pubblico al 128,8% del pil nel 2019. ''Ci attendiamo solo una riduzione graduale dell'estremamente elevato debito pubblico", si legge nel testo.''Il risultato delle elezioni del 4 marzo ha reso la formazione di un governo stabile difficile, aumentando le possibilità di un allentamento di bilancio e di un ulteriore indebolimento delle prospettive sul fronte delle riforme strutturali'', afferma Fitch nella nota.Il risultato delle elezioni "accresce l'influenza delle politiche populiste" in Italia, anche se "la Lega e il M5S hanno attenuato la loro retorica anti-euro negli ultimi mesi", rileva Fitch. "I negoziati di coalizione saranno impegnativi e potenzialmente protratti, e non è chiaro in quale misura le piattaforme politiche dei potenziali partner possano convergere, rendendo incerta la composizione del prossimo governo", continua la nota dell'agenzia di rating, che ricorda come il M5S tradizionalmente "non sia disposto ad entrare nelle coalizioni", ma potrebbe essere "pronto a scendere a compromessi su alcune delle sue politiche chiave". Tra i possibili esiti dei negoziati, Fitch prevede un governo di minoranza o nuove elezioni."Ci sono stati recenti miglioramenti nel settore bancario italiano "ma restano debolezze che rappresentano un potenziale rischio", sottolinea la nota dell'agenzia di rating.