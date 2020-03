Economic outlook trimestrale Coronavirus, Fitch: pil Italia in calo del 2% nel 2020. "In territorio di recessione globale"

"E' probabile che paesi" come Italia e Spagna, che hanno "intrapreso reazioni ufficiali di blocco aggressive simili a quelle osservato in Cina" per contrastare la diffusione del coronavirus "vedano un netto calo del Pil nei prossimi mesi". E' quanto scrive l'agenzia di rating Fitch nel Global Economic Outlook di marzo. L'agenzia stima per l'Italia un calo del Pil pari al 2% nel 2020 e per la Spagna una flessione del prodotto interno lordo di quasi l'1%.Nel suo economic outlook trimestrale, Fitch afferma: "il livello del pil mondiale sta calando. Siamo in territorio di una recessione globale"globale".