La lotta al coronavirus Fiumicino, corridoio di sicurezza per gli ultimi arrivi da Wuhan. Pechino cancella feste Capodanno Controllati i 202 passeggeri sbarcati dall'ultimo volo dalla città cinese epicentro dell'epidemia: stanno tutti bene. Quattro le città isolate in Cina, dove le vittime sono ormai 25. Segnalato un caso sospetto anche in Brasile

Hanno superato quota 600 i casi di polmonite da coronavirus accertati in Cina, tra cui 95 gravi. I decessi sono ormai 25. Lo riferisce la Commissione nazionale per la Sanità cinese, riferendosi a un conteggio risalente alla mezzanotte di ieri, ora locale. Il virus ha colpito in 25 province cinesi.



A Fiumicino corridoi di sicurezza per i passeggeri da Wuhan

Sono transitati in un "canale sanitario" dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo, 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan, epicentro del coronavirus. A loro sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio. Appositi scanner hanno controllato la temperatura corporea dei passeggeri del volo di linea diretto della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50 all'aeroporto di Fiumicino. La compagnia vola sullo scalo tre volte a settimana.



"Tutti i passeggeri stanno bene"

"I controlli sanitari predisposti dal Ministero della Salute all'aeroporto di Fiumicino sui 202 passeggeri e l'equipaggio giunti questa mattina a Roma con il volo proveniente da Wuhan hanno dato tutti esito negativo. Stanno tutti bene". Lo ha riferito questa mattina nello scalo romano Carlo Racani, direttore sanitario di Aeroporti di Roma.



Pechino e Macao cancellano le celebrazioni di Capodanno

Per contenere la diffusione del nuovo coronavirus, la città di Pechino ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Anche Macao ha cancellato tutte le festività legate al capodanno, dopo che è stato accertato un secondo caso di coronavirus, un uomo di 66 anni arrivato mercoledì da Wuhan, focolaio dell'epidemia. La regione semi-autonoma di Macao, l'unica area in tutta la Cina in cui è consentito il gioco d'azzardo, attira ogni anno milioni di turisti dalla Cina continentale.



Quattro le città cinesi isolate

Dopo Wuhan, altre due città nella provincia interna cinese dello Hubei viene messa in sostanziale quarantena, per evitare il diffondersi del contagio. Le autorità della città di Huanggang, non lontana da Wuhan, hanno indetto lo stop dei trasporti pubblici e la chiusura dei luoghi di ritrovo. Dalla mezzanotte di oggi, ora locale, si fermeranno le corse sugli autobus, anche a lunga percorrenza, e su rotaia, e verranno chiusi cinema e luoghi pubblici dedicati alla cultura, al turismo e all'intrattenimento. Chiuso fino a data da stabilirsi anche il mercato centrale della città. Discorso analogo per le città di Ezhou, 1,1 milioni di abitanti, dove le autorità hanno deciso stamattina di bloccare "temporaneamente" il traffico dei treni, e Chibi, che ha mezzo milione di abitanti ed è situata 120 chilometri circa a sud di Wuhan.



Il virus passato all'uomo tramite i serpenti

Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti: sarebbero questi gli animali nei quali il virus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe ricombinato e poi passato all'uomo. Lo indica l'analisi genetica pubblicata sul Journal of Medical Virology da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao,Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino eGuangxi. La ricerca è stata condotta su campioni del virus provenienti da diverse località della Cina e da diverse specie ospiti. Come è accaduto in passato con i virus dell'influenza aviaria e con la Sars, anche questa volta l'indice è puntato sui mercati di animali vivi molto comuni in Cina, dove accanto agli animali allevati nelle fattorie e ai pesci si vendono animali selvatici, come serpenti e pipistrelli.



"I risultati della nostra analisi evoluzionistica suggeriscono per la prima volta che il serpente è il più probabile animale selvatico serbatoio del virus 2019-nCoV", scrivono i ricercatori. Le analisi genetiche aggiungono così una tessera fondamentale al mosaico della composizione genetica del virus2019-nCoV, nel quale finora era chiaramente riconoscibile solo la sequenza della parte di virus ereditata dai pipistrelli e identificata fin dall'inizio come appartenente alla famiglia dei coronavirus, la stessa che comprende il virus della Sars, comparso nel 2002, e della Mers, del 2015; restava da risolvere il mistero della provenienza dell'altra metà del virus.



Adesso è chiaro che il virus 2019-nCoV è un mix di un coronavirus proveniente dai pipistrelli e di uno che arriva dai serpenti e che da questi ultimi sarebbe passato agli esseri umani, adattandosi al nuovo ospite e acquisendo la capacità di trasmettersi da uomo a uomo. Ricombinandosi geneticamente nei serpenti, quindi, il nuovo virus ha fatto il cosiddetto 'salto di specie', acquisendo nuovi recettori che gli permettono di legarsi alle cellule del sistema respiratorio umano.



Paura e misure di prevenzione a Wuhan, la città del virus

Un senso di angoscia pervade Wuhan, metropoli della Cina di fatto isolata nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Le autorità hanno sospeso i collegamenti aerei e ferroviari in partenza dalla città, oltre ad autobus, metropolitane e traghetti. Agli undici milioni di abitanti è stato intimato di non lasciare la città, mentre tra timori di carestia, c'è chi parla di "fine del mondo".



Caso sospetto in Brasile, governo prudente

Scatta l'allerta per il coronavirus anche in Brasile: ieri è stata ricoverata a Belo Horizonte una donna con problemi respiratori proveniente dalla Cina e le autorità dello Stato di Minas Gerais lo hanno catalogato tra i casi sospetti, nonostante il governo federale abbia nel frattempo escluso l'esistenza del problema. "Non è stato individuato nessun caso sospetto di polmonite indeterminata in Brasile legato all'evento della Cina", ha affermato il ministero della Sanità.



Oms attende nuovi dati prima di dichiarare l'emergenza globale

Nel frattempo, dopo una giornata di colloqui a Ginevra, il comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che non dichiarerà ancora una "emergenza globale" per il nuovo virus. Il direttore generale, dottor Tedros Ghebreyesus, ha affermato che sono necessarie ulteriori informazioni sulla diffusione del contagio. Il comitato di esperti sanitari si riunirà di nuovo oggi.