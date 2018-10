Fiumicino, trovato cadavere di donna scomparsa

Il luogo dove è stato ritrovato il cadavere

Il cadavere della donna rinvenuta rinvenuto questa mattina intorno alle 10.10 in un fosso a Fiumicino, all'altezza di via Castagnevizza a Fiumicino, è di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni la cui denuncia di scomparsa era stata fatta ieri dal marito Daniele Scarpati.Il riconoscimento è stato fatto dal fratello.Sarà l'autopsia poi a stabilire l'esatta causa, accidentale o di natura violenta, del decesso, e se il corpo presenti eventuali segni o lesioni ed eventualmente di che natura. Ieri il marito aveva affidato ai social questo appello: "Mia moglie è sparita nel nulla, non si hanno più notizie di lei da questa mattina, vi prego aiutatemi". Il post su Facebook era stato poi rilanciato in serata da tanti utenti e residenti di Fiumicino.