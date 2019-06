Intervista al Financial Times Flat Tax,Tria: "Introdotta gradualmente e compensata da tagli di spesa" Oggi vertice di governo sul negoziato con l'Ue. ""Nessuno vuole uscire dall'Euro, i minibot non servono" ribadisce il ministro dell'Economia

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma in un'intervista al Financial Times, di aver appoggiato l'idea della flat tax "per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi". Tuttavia precisa che la nuova imposta dovrà essere introdotta gradualmente "compatibilmente con i nostri obiettivi di finanza pubblica". E dovrà essere compensata da tagli di spesa, altrimenti l'anno prossimo scatterà come misura di salvaguardia un aumento dell'Iva.A proposito dell'ipotesi di un'uscita dall'Euro il ministro ha precisato: "Quello che posso dire è che nessuno nel governo pensa che dobbiamo uscire dall'Eurozona. Questo è sicuro". E circa il piano per introdurre i Minibot dice: "Non lo so - riferendosi al fatto che l'introduzione possa anticipare un piano di uscita - Spero che questo non sia vero. Io non la penso così. Come economista non sono d'accordo con questa idea. Sono un ministro e tutto quello che posso dire è che non abbiamo bisogno di questo strumento".Poi riferendosi alla proposta di rimborsare i debiti della Pubblica Amministrazione con i Minibot, dice: "Possiamo pagare tutto questo debito commerciale normalmente usando la nostra moneta, l'euro. Quindi non abbiamo bisogno di altri strumenti valutari" A chi gli chiede se la situazione potrebbe cambiare nei prossimi cinque anni, Tria replica: "Non so cosa accadrà in futuro e non vedo perché dovremmo andare nella direzione opposta".Intanto a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte - prima dell'informativa alla Camera sulla missiva che sta per partire alla volta di Bruxelles – avrà in mattinata un faccia a faccia con i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e con il ministro dell'Economia. Un summit che arriva dopo le polemiche sui minibot . E sul quale resta vigile lo sguardo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha chiesto a più riprese la "solidità dei conti". Ma il primo problema dell'esecutivo è scongiurare la procedura d'infrazione Ue. Sullo sfondo il salario minimo (voluto da Di Maio) e la Flat tax (chiesta da Salvini). Ma soprattutto bisognerà limare la missiva che Conte invierà all'Ue e la linea che Tria dovrà tenere nella interlocuzione "tecnica" con la Commissione europea. Ma i nodi al pettine arriveranno. E tutto – al netto di qualche risparmio su quota cento e reddito di cittadinanza - sembra ruotare intorno alla politica fiscale.