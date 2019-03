ECONOMIA

"Costerebbe 59,3 miliardi" Flat Tax familiare. Di Maio apre a Salvini, "Ok, ma no a promesse alla Berlusconi". Conte frena Il vicepremier Luigi Di Maio apre alla Flat tax familiare, cavallo di battaglia di Salvini: "Ma non fare facili promesse alla Berlusconi - avverte - perché abbiamo responsabilità nei confronti dei cittadini". Il leader della Lega vorrebbe fosse a vantaggio dei lavoratori dipendenti, Ma Conte frena. E il ministero dell'Economia avverte: "Costerebbe 59,3 miliardi"

Condividi Alla vigilia di una settimana segnata dallo sblocca-cantieri e probabilmente anche dalle prime riunioni di governo in vista del Def e del ddl crescita, Matteo Salvini alza la posta sulle opere e rilancia una delle proposte bandiera della Lega, la Flat tax, facendo bocciare però al suo partito uno studio del Mef secondo il quale la proposta costerebbe quasi 60 miliardi.



Di Maio, sulla proposta, apre ma con prudenza. "Sono fiducioso che sulla Flat tax familiare troveremo una soluzione ma l'importante è non fare facili promesse alla Berlusconi", avverte il leader del M5S.



La flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. È quantoprevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata ieri in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura riproposta dalla Lega che però confuta le cifre del documentodel Tesoro.



"La Flat Tax Fase II ha un'incidenza di circa 12 miliardi e si riferisce ad un intervento di riduzione dell'imposta per tutte le famiglie fino a 50mila euro di reddito. In particolare la novità è data dall'introduzione del reddito familiare che attraverso un sistema di deduzioni garantisce la progressività dell'imposta". Lo studio messo a punto è di circa 15 giorni fa", si precisa dal partito di Salvini.

