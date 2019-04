Tensione nel governo Flat tax: pressing di Salvini, M5S frena: "E' nel contratto. Noi leali, la Lega non sempre" Da Verona, dove è in corso il Vinitaly, Matteo Salvini manda un messaggio chiaro ai Cinquestelle: "Avuto il reddito, ora rispetto sulla Flat tax: subito nel Def". Arriva a stretto giro la replica: "Non bisogna fare facile campagna elettorale su certe misure, perché sono ambiziose e costano"

Sale di nuovo la tensione tra Lega e M5S sulla Flat tax. Da Verona, dove è in corso il Vinitaly, Matteo Salvini manda un messaggio chiaro ai Cinquestelle.

"La Flat tax è una nostra priorità ed è nel programma di Governo. Non serve a Salvini- afferma il leader del Carroccio-, ma agli italiani. Ci stiamo lavorando seriamente da mesi. Abbiamo valutato i costi e i benefici e una riduzione fiscale porta sicuramente più benefici che costi. E come noi rispettiamo e approviamo quello che c'è nel contratto e che magari non è nel Dna della Lega, e penso al reddito di cittadinanza, altrettanto rispetto sul tema fiscale lo pretendiamo dagli altri".



A stretto giro arriva la replica del Movimento.



"Flat tax? Certo, noi siamo leali al contratto la Flat tax è nel contratto. Non abbiamo mai detto di non volerla, bensì abbiamo affermato che non bisogna fare facile campagna elettorale su certe misure, perché sono ambiziose e costano- rispondono i 5S-. D'altronde è stata la Lega a dire che costa 12 miliardi. Ribadiamo: noi siamo sempre stati leali al contratto, chi lo è stato meno è la Lega". Così il M5S replica alle parole di Matteo Salvini al Vinitaly.



"Chi ha iniziato a spingere sulla castrazione chimica è stata la Lega, chi parla di leva obbligatoria è la Lega, chi presenta una legge per la libera circolazione delle armi è la Lega. E potremmo andare avanti per molto", ricorda il M5S.

Conte: "Martedì il Def in Cdm, solo allora decideremo sulla Flat tax"

Una riunione "ci sarà lunedì e martedì il Def sarà in Consiglio dei ministri- dice il premier-.Tutte le questioni, quindi, saranno esaminate serenamente e tranquillamente, con calma, lunedì per poi deliberare martedì"