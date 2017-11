Dopo l'assalto alla chiesa battista in Texas, l'iniziativa in Florida "Attenzione, qui siamo armati in modo pesante": il cartello sulla porta di una chiesa a Tampa Bay Il pastore Rodney Howard-Browne: "A ogni attacco risponderemo con forza letale, sì, siamo in Chiesa ma noi proteggeremo la nostra gente"

Un post condiviso da drrmhb (@rodneyhowardbrowne) in data: 7 Nov 2017 alle ore 00:56 PST

"Siamo armati in modo pesante, a ogni attacco risponderemo con forza letale, sì, siamo in Chiesa ma noi proteggeremo la nostra gente". E' questo il cartello che il pastore Rodney Howard-Browne ha affisso sulla porta della sua chiesa a Tampa Bay, in Florida, oltre un anno fa. E dopo che un uomo ha fatto irruzione in una chiesa battista del Texas uccidendo 26 persone, il pastore ha fotografato e pubblicato sui social media.Dall'attacco del 5 novembre scorso, infatti, che non è il primo avvenuto in una chiesa, si è riacceso il dibattito sulla necessità di mantenere i luoghi di culto "gun free zone". I sostenitori delle armi, come appunto il pastore della Flordia, affermano infatti che questi tipi di attacchi possono essere prevenuti non solo intensificando la presenza di agenti di sicurezza armati - che già esistono in molti luoghi di culto - ma anche permettendo ai fedeli di andare alle cerimonie armati."E' triste che sia necessario portare armi ed essere vigili contro assassini mentre si prega, ma è nostro diritto e dovere proteggere noi stessi e gli altri, anche in Chiesa", si legge in un commento su Instagram a sostegno dell'iniziativa del pastore della Florida, la cui Chiesa ha tra i 1200 e 1300 fedeli, molti dei quali si recano alle funzioni armate.