Miami Florida, 4 morti sotto il ponte crollato su auto ferme al semaforo. "Progettato per durare 100 anni" I soccorritori hanno scavato tra le tonnellate di macerie di cemento che si sono riversate su una strada a otto corsie dove sono rimaste schiacciate otto vetture che erano ferme al semaforo rosso

MORE: Fire officials are working to free cars trapped by pedestrian bridge collapse at Florida International University; rescued people being taken to nearby trauma center https://t.co/HbVQgXj9U3 pic.twitter.com/Ceu8MICPkC — CBS News (@CBSNews) 15 marzo 2018

Police calling doctors and nurses to the scene. @MiamiHerald pic.twitter.com/lgvkNTdQSJ — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 marzo 2018

Sono quattro i morti per il crollo di un ponte pedonale Miami, appena costruito per collegare il campus della Florida International University al vicino quartiere di Sweetwater.Secondo i media locali la costruzione del ponte era stata decisa dopo la morte di una studentessa di 18 anni, lo scorso agosto, travolta da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il college.I soccorritori hanno scavato tra le tonnellate di macerie di cemento che si sono riversate su una strada a otto corsie dove sono rimaste schiacciate otto vetture che erano ferme al semaforo rosso. Dieci persone sono state trasportate in ospedale, secondo quanto riferito dalle autorita' durante una conferenza stampa e almeno due sono in condizioni critiche.Secondo testimoni, il ponte e' collassato intorno alle 13:30 locali. A complicare le ricerche anche le parti del ponte, lungo 53 metri, rimaste sospese. "Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato sara' considerato responsabile", ha ammonito il governatore della Florida, Rick Scott, dopo aver comunicato che la societa' incaricata di ispezionare il ponte, costato 14,2 milioni di dollari perche' costruito per resistere ad uragani categoria 5 e durare 100 anni, non era stata certificata dallo stato.Il presidente Donald Trump ha parlato di un incidente "straziante" e ha ringraziato i primi soccorritori per il loro coraggio. La societa' che ha costruito il ponte, la Munilla Construction Management, e' stata fondata nel 1983 ed e' di proprieta' di cinque fratelli. Opera non solo in Floirda ma anche in Texas e a Panama: ha 500 dipendenti.Il ponte, 950 tonnellate, era stato inaugurato il 10 marzo: serviva per collegare due parti del campus della Florida International University. Come racconta CNN il ponte era stato installato per rendere agli studenti e ai pedoni la vita più facile.Installato dalla Munilla Construption Management, l'opera, che fa parte del campus, è costata, secondo quanto scrive la Cnn, 14,2 milioni di dollari finanziati dal Dipartimento dei trasporti. Collega Sweetwater con l'entrata settentrionale della Florida International University sull'ottava strada. Il ponte non era ancora aperto al pubblico.