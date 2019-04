Washington Fmi, Lagarde: economia globale in fase delicata, le riforme sono un imperativo La direttrice del Fondo monetario internazionale: la crescita rallenta, promuovere l'inclusione e la cooperazione tra i Paesi. Messaggio all'Italia: rafforzare le banche e individuare misure credibili

Condividi

"Dopo due anni di espansione sostenuta, l'economia globale è entrata in una fase delicata. La crescita sta rallentando" con le tensioni commerciali e geopolitiche, l'incertezza politica e fattori una tantum. Lo afferma Christine Lagarde. La direttrice generale del Fmi ritiene "imperativo" in questo contesto attuare "riforme strutturali per rafforzare la produttività e la crescita di medio termine". "Le politiche devono anche promuovere l'inclusione" e la "resistenza" del sistema finanziario.Lo spazio di azione della politica è limitato dagli "elevati livelli di debito pubblico e dalle vulnerabilità finanziarie. I rischi" per la crescita "sono al ribasso" e includono un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, afferma Lagarde sottolineando che "con la crescita che si indebolisce, è ancora più urgente agire tramite politiche nazionali e multilaterali". "La politica monetaria dovrebbe assicurare che l'inflazione resti in corsa per centrare gli obiettivi e concentrare l'attenzione nell'ancorare le aspettative dove persistono le pressioni inflazionistiche".Nella "Global Policy Agenda" che viene diffusa nel giorno in cui entrano nel vivo i lavori primaverili dell'istituto di Washington, Lagarde ha ribadito la sua richiesta ai Paesi membri di sviluppare economie "più resilienti e inclusive" e di "aggiornare le regole internazionali per fornire un campo da gioco equo" per tutti.In Italia "è necessario rafforzare il sistema delle banche e individuare misure credibili e identificabili": questo il messaggio al nostro Paese della direttrice del Fmi Christine Lagarde durante la conferenza stampa con cui ha aperto i lavori degli Spring Meetings del Fondo.