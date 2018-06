Economia Fmi: "Abbiamo fiducia nell'Italia, importante salvaguardare le finanze pubbliche" "Il nuovo governo è ai suoi primi giorni, non abbiamo avuto l'opportunità di parlarci"

Condividi

"Abbiamo fiducia che l'Italia avvierà politiche per mantenere la sostenibilità dei conti: è importante salvaguardare le finanze pubbliche". Lo ha affermato il portavoce del Fondo monetario internazionale, Gerry Rice, rispondendo a chi gli chieva se avesse consigli per il nuovo governo italiano e se fosse preoccupato per la sostenibilità del debito pubblico.In un briefing con la stampa Rice ha fatto notare l'importanza "di portare avanti il lavoro fatto sulle riforme del passato". Il portavoce del Fondo guidato da Christine Lagarde ha aggiunto: "Il nuovo governo è ai suoi primi giorni e non abbiamo ancora avuto l'opportunità di parlarci. Speriamo di poterlo fare presto e di poter parlare di politiche per la crescita e per ridurre le vulnerabilità", ha affermato. Sul nuovo esecutivo "direi che in generale siamo fiduciosi che l'Italia attuerà politiche che preservino la stabilità, dato che è nell'interesse del Paese. E a questo scopo, dato l'alto debito, sarebbe importante salvaguardare le finanze pubbliche - ha detto Rice - e costruire su le riforme fatte, piuttosto che capovolgerle".