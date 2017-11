ITALIA

2017/11/14 16:21

Sottotipo H5N8 Focolaio di aviaria nel pollame a Tivoli, istituite zone di protezione Scoperto in un allevamento non commerciale nella località in provincia di Roma. Predisposta una zona di protezione

Condividi Scoperto un focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5N8 nel pollame a Tivoli, in provincia di Roma. La Regione Lazio, si legge in una ordinanza del 9 novembre scorso firmata dal governatore Nicola Zingaretti, ha disposto "misure sanitarie straordinarie" tra cui l'istituzione di una "zona di protezione" che comprende parte dei territori di Tivoli, Castel Madama e Roma, e una "zona di sorveglianza" più ampia che coinvolge parte dei territori di 17 Comuni a est della Capitale.

Condividi