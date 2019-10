In Puglia Foggia, bimba di un anno ingerisce droga: è gravissima La piccola è figlia di una coppia nomade che vive in un camper

Una bambina di un anno è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia per avere ingerito droga, quasi certamente cannabinoidi.La bimba è in coma farmacologico. A quanto si appende da fonti investigative la bambina è stata portata ieri sera in ospedale dai genitori, una coppia di nazionalità croata, lei di 34 anni lui di 39 anni.Sulla vicenda i carabinieri hanno aperto una inchiesta in attesa degli esami tossicologici. La bambina è figlia di una coppia di nomadi che vivono in un camper nei pressi dell'Incoronata, a sud di Foggia. I militari hanno già effettuato una perquisizione del mezzo anche se non sarebbe stata trovata traccia di sostanze stupefacenti.