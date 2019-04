Tennis Fognini: "Mi sono ritrovato dopo aver toccato il fondo" Dopo il trionfo a Montecarlo

"E' stato un periodo buio, dove ho toccato il fondo, ho realizzato che ero negativo con me stesso. Sopportavo poco. Facevo fatica nella lotta a ritrovarmi". Così Fabio Fognini nel corso di un'intervista in onda su Sky Sport dopo la vittoria del Torneo di Montecarlo.Un successo in cui ha ritrovato tante motivazioni: vincere il torneo, battere Nadal, ritrovarsi. "Mi rende felice vincere - afferma - perché nel mio sport più vinci, più guadagni più vai avanti nella classifica. Lavori per questo. Qualsiasi lavoro fai lo vuoi fare al meglio ed è normale che se non lo fai sei incavolato".Ora la vittoria. "E' successo quel che è successo. Ci ritroviamo a parlare di questa vittoria ritrovata dopo un primo turno rocambolesco se vogliamo così, aver battuto il numero tre del mondo, il numero uno sulla terra battuta e una finale che nessuno si aspettava ed è successo".