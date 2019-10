In provincia di Perugia Foligno, uomo si barrica dentro una scuola. Pm e polizia lo convincono a uscire Nella frazione di Sant'Eraclio. Gli studenti erano stati evacuati

Un cittadino italiano si era barricato stamani in una scuola della frazione di Sant'Eraclio, vicino Foligno, in provincia di Perugia in Umbria.L'uomo, inizialmente barricato con la figlia, una studentessa della scuola e media, chiedeva di parlare con un magistrato perché colpito da un provvedimento di allontanamento dalla giovane. Diceva di essere armato, secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria, minacciando di farsi saltare in aria.Immediatamente tutti i ragazzi della scuola sono stati evacuati.Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il pm di Spoleto, Alessandro Cannevale, e gli agenti della polizia, hanno poi convinto l'uomo a uscire e lo hanno portato in procura. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.L'uomo aveva con sé dei contenitori e dei fili rivelatisi un falso ordigno. Anche su questo sono comunque in corso accertamenti, da parte degli artificieri.